фу кака ... плачу эксимом как и раньше - там 4,8% чистыми за всё, а у мони только по одной категории аж 4,02% чистыми да еще и с лимитом 402 грн. в мес. ... платить моней - не уважать себя как свинорыла.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:33
фу кака ... плачу эксимом как и раньше - там 4,8% чистыми за всё, а у мони только по одной категории аж 4,02% чистыми да еще и с лимитом 402 грн. в мес. ... платить моней - не уважать себя как свинорыла.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Суб 30 чер, 2018 23:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:33
Re: Monobank
А у меня продукты - 1%, кафе - 2%. Я свинорыл?
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38
Всем здоровья! Что бы 10 тыщ не пришлось потратить на аптеки.
Востаннє редагувалось wig в Суб 30 чер, 2018 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38
Потратив 25 грн отримав 0.8 грн
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38
Кассир АТБ?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:38
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:40
Re: Monobank
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:45
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:45
Кредитка Эксима?
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