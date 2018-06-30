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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:47
jurasja написав:
Кредитка Эксима?
Дебетка, и там не деньги, а купоны. Плюс абонка неслабая.
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wig
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:51
Eugene+ написав:
anikola13 написав:klug
Авто,одежда и кафе по 3%
Красота и медицина по 5%
Продукты - 2%
Кино - 20%
А у меня продукты - 1%, кафе - 2%. Я свинорыл?
Хотите сказать, что даже с этими убогими категориями они кому-то понизили? Прикольно.
Не выложите скрин со своими процентами, любопытно, как они порезали... Спасибо заранее.
P.S. lov2108
уже выложил, спасибо, вопрос снят.
Востаннє редагувалось Искатель
в Суб 30 чер, 2018 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:52
wig написав: jurasja написав:
Кредитка Эксима?
Дебетка, и там не деньги, а купоны. Плюс абонка неслабая.
пополнение счета - это такие же деньги как и то что платит горох - тока с гороха надо отдать 19,5%, чтоб бонусы стали деньгами, а у Эксима - 5,5%. Так что извините - там на 100% ликвидные фантики, это вам не кольцеброс.
Абонки там нет. Есть плата за выпуск в зависимости от класса карты. Голд по которой 3% кешбек можно открыть нашару оформив депо на 100 к, а платина да 1 к надо заплатить - но зато кешбек 5%.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:53
IMPRINTER написав: WachtAmRhein написав:
Ну что ж, думаю у 99% в этом месяце выбрано аптеки и кино.
фу кака ... плачу эксимом как и раньше - там 4,8% чистыми за всё, а у мони только по одной категории аж 4,02% чистыми да еще и с лимитом 402 грн. в мес. ... платить моней - не уважать себя как свинорыла.
сима это дебетка. и 2% кешбек плюс отложить платеж на месяц-второй тоже чего то стоит. так что не такая уж и большая разница.
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mephala
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Додано: Суб 30 чер, 2018 23:53
IMPRINTER написав:
пополнение счета - это такие же деньги как и то что платит горох - тока с гороха надо отдать 19,5%, чтоб бонусы стали деньгами, а у Эксима - 5,5%. Так что извините - там на 100% ликвидные фантики, это вам не кольцеброс.
Да то я от зависти, что не тяну абонку, и прохлопал семидневные депо.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 01 лип, 2018 00:03
Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась...
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anikola13
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Додано: Нед 01 лип, 2018 00:12
anikola13 написав:
Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась...
Так там те же 2% грязью, а по новой - 0,5.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Нед 01 лип, 2018 00:14
Таксистам и фармацептам - можно пользоваться.
Остальные - быстро обратно возвращайтесь в приват24
( и то газ и дизель сливают, мутят на черном рынке умные люди
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Додано: Нед 01 лип, 2018 00:25
wig написав: anikola13 написав:
Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась...
Так там те же 2% грязью, а по новой - 0,5.
Понимаю, но залежалась ведь
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anikola13
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Додано: Нед 01 лип, 2018 01:12
anikola13 написав:
Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась...
)
еще можно максимку достать с ее суперами+азс+кафехи.
вобщем у нормального свинорыла всегда есть ответ гороху
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mephala
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