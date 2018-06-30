Додано: Суб 30 чер, 2018 23:52

wig написав: jurasja написав: Кредитка Эксима? Кредитка Эксима?

Дебетка, и там не деньги, а купоны. Плюс абонка неслабая. Дебетка, и там не деньги, а купоны. Плюс абонка неслабая.

пополнение счета - это такие же деньги как и то что платит горох - тока с гороха надо отдать 19,5%, чтоб бонусы стали деньгами, а у Эксима - 5,5%. Так что извините - там на 100% ликвидные фантики, это вам не кольцеброс.Абонки там нет. Есть плата за выпуск в зависимости от класса карты. Голд по которой 3% кешбек можно открыть нашару оформив депо на 100 к, а платина да 1 к надо заплатить - но зато кешбек 5%.