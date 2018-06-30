Дебетка, и там не деньги, а купоны. Плюс абонка неслабая.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:47
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:51
Хотите сказать, что даже с этими убогими категориями они кому-то понизили? Прикольно.
Не выложите скрин со своими процентами, любопытно, как они порезали... Спасибо заранее.
P.S. lov2108 уже выложил, спасибо, вопрос снят.
Востаннє редагувалось Искатель в Суб 30 чер, 2018 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:52
пополнение счета - это такие же деньги как и то что платит горох - тока с гороха надо отдать 19,5%, чтоб бонусы стали деньгами, а у Эксима - 5,5%. Так что извините - там на 100% ликвидные фантики, это вам не кольцеброс.
Абонки там нет. Есть плата за выпуск в зависимости от класса карты. Голд по которой 3% кешбек можно открыть нашару оформив депо на 100 к, а платина да 1 к надо заплатить - но зато кешбек 5%.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:53
сима это дебетка. и 2% кешбек плюс отложить платеж на месяц-второй тоже чего то стоит. так что не такая уж и большая разница.
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:53
Re: Monobank
Да то я от зависти, что не тяну абонку, и прохлопал семидневные депо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 01 лип, 2018 00:03
Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась... )
Додано: Нед 01 лип, 2018 00:12
Так там те же 2% грязью, а по новой - 0,5.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 01 лип, 2018 00:14
Таксистам и фармацептам - можно пользоваться.
Остальные - быстро обратно возвращайтесь в приват24
( и то газ и дизель сливают, мутят на черном рынке умные люди )
Додано: Нед 01 лип, 2018 00:25
Додано: Нед 01 лип, 2018 01:12
|