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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 01:17

  mephala написав:
  anikola13 написав:Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась... :))

еще можно максимку достать с ее суперами+азс+кафехи.
вобщем у нормального свинорыла всегда есть ответ гороху :mrgreen:

100%! :wink:
anikola13
 
Повідомлень: 439
З нами з: 08.02.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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  #<1 ... 754755756757
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