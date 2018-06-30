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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 01:17
mephala написав: anikola13 написав:
Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась...
)
еще можно максимку достать с ее суперами+азс+кафехи.
вобщем у нормального свинорыла всегда есть ответ гороху
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