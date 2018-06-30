RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 01:17

  mephala написав:
  anikola13 написав:Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась... :))

еще можно максимку достать с ее суперами+азс+кафехи.
вобщем у нормального свинорыла всегда есть ответ гороху :mrgreen:

100%! :wink:
anikola13
 
Повідомлень: 439
З нами з: 08.02.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 03:21

Ув. свинорылы, сколько Вы вывели?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 22.12.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:28

  wig написав:
  V2 написав:Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?

Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.

Не забудьте про вот те %% копеечные, что с 19.07.

И как верно напомнил ВВС, по маркетам у аллы КБ от 25 грн.(Максимка)
Востаннє редагувалось guntherhouse777 в Нед 01 лип, 2018 05:45, всього редагувалось 1 раз.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3346
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 05:43

Интересно, а размер КБ на июль для отъявленных грешников, которые нанесли моне непоправимый ущерб-это днище? Или могут на, например, продукты поставить 0.5%?

ПС. Скоро будем радоваться 3% за Кино и Книги.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3346
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:01

  guntherhouse777 написав:
  wig написав:
  V2 написав:Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?

Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.

Не забудьте про вот те %% копеечные, что с 19.07.

И как верно напомнил ВВС, по маркетам у аллы КБ от 25 грн.(Максимка)

И на 25 грн у Аллы в супермаркете кеш-бек 4% выходит. Придется опять покупки бить по 25 грн на кассе.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13407
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:49

  IMPRINTER написав:плачу эксимом как и раньше - там 4,8% чистыми за всё

Откуда цифра 4,8% ?
mustbe
 
Повідомлень: 535
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 07:51

  IMPRINTER написав:пополнение счета - это такие же деньги как и то что платит горох - тока с гороха надо отдать 19,5%, чтоб бонусы стали деньгами, а у Эксима - 5,5%

Откуда цифра 5,5% ?
mustbe
 
Повідомлень: 535
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 754755756757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makor06 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7567)
01.07.2018 08:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.