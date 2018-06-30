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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 01:17
mephala написав: anikola13 написав:
Нужно сдуть пыль с КБ "Идеи" и юзать по супермаркетам. Залежалась...
)
еще можно максимку достать с ее суперами+азс+кафехи.
вобщем у нормального свинорыла всегда есть ответ гороху
100%!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 03:21
Ув. свинорылы, сколько Вы вывели?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 05:28
wig написав: V2 написав:
Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?
Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.
Не забудьте про вот те %% копеечные, что с 19.07.
И как верно напомнил ВВС, по маркетам у аллы КБ от 25 грн.(Максимка)
Востаннє редагувалось guntherhouse777
в Нед 01 лип, 2018 05:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 05:43
Интересно, а размер КБ на июль для отъявленных грешников, которые нанесли моне непоправимый ущерб-это днище? Или могут на, например, продукты поставить 0.5%?
ПС. Скоро будем радоваться 3% за Кино и Книги.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 07:01
guntherhouse777 написав: wig написав: V2 написав:
Тобто, потратив 50 грн., Алла виплатила 1 грн. (50 * 2% * 0,805 = 0,80 грн.)?
Ну, где-то так. Но, поскольку я считать в уме разучился, категорию продукты не выбирал. Буду до 200грн и по будням Аллу баловать.
Не забудьте про вот те %% копеечные, что с 19.07.
И как верно напомнил ВВС, по маркетам у аллы КБ от 25 грн.(Максимка)
И на 25 грн у Аллы в супермаркете кеш-бек 4% выходит. Придется опять покупки бить по 25 грн на кассе.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 01 лип, 2018 07:49
IMPRINTER написав:
плачу эксимом как и раньше - там 4,8% чистыми за всё
Откуда цифра 4,8% ?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 07:51
IMPRINTER написав:
пополнение счета - это такие же деньги как и то что платит горох - тока с гороха надо отдать 19,5%, чтоб бонусы стали деньгами, а у Эксима - 5,5%
Откуда цифра 5,5% ?
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Додано: Нед 01 лип, 2018 08:49
guntherhouse777 написав:
Интересно, а размер КБ на июль для отъявленных грешников, которые нанесли моне непоправимый ущерб-это днище? Или могут на, например, продукты поставить 0.5%?
Скриншоты уже выкладывали выше. На продукты кэшбек 2% для обычных польователей и 1% для свинорылов.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 08:59
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Додано: Нед 01 лип, 2018 09:12
evgenkh написав: guntherhouse777 написав:
Интересно, а размер КБ на июль для отъявленных грешников, которые нанесли моне непоправимый ущерб-это днище? Или могут на, например, продукты поставить 0.5%?
Скриншоты уже выкладывали выше. На продукты кэшбек 2% для обычных польователей и 1% для свинорылов.
Это июль.
А я за будущие периоды.
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