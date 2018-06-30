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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 755756757758
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:14

  VetalUA написав:Зображення

Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.
slasva
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:18

slasva
вочевидь, так.
а скільки на початку сказано було, що економія на відділеннях дає змогу платити високий кб. а тепер виявляється, що то все слова. немає тих, хто платить відсотки по кредиту - нема кб. :(
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:20

Всем спасибо, хорошего настроения, держитесь тут :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:21

Re: Monobank

С такой простынёй от Гороха стоит ждать использования стратегии Аллы :)
Как ещё с состоятельных клиентов выбивать лаве?..
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:24

Re: Monobank

Вроде как убрали меня из черного списка злостных свинорылов, появилась обратно категория 20%, но остальные совсем не радуют.
Выводил в июне всего 152 грнЗображення
Faceless
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  #<1 ... 755756757758
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