Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:14
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:18
slasva
вочевидь, так.
а скільки на початку сказано було, що економія на відділеннях дає змогу платити високий кб. а тепер виявляється, що то все слова. немає тих, хто платить відсотки по кредиту - нема кб.
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:21
Re: Monobank
С такой простынёй от Гороха стоит ждать использования стратегии Аллы
Как ещё с состоятельных клиентов выбивать лаве?..
Додано: Нед 01 лип, 2018 09:24
Re: Monobank
Вроде как убрали меня из черного списка злостных свинорылов, появилась обратно категория 20%, но остальные совсем не радуют.
Выводил в июне всего 152 грн
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:05
Порядка 350....и оказался свинорылом.
И это я просто по необходимости ходил в супермаркеты и заправлялся, спецом не колбасил транзакции.
Этих товарищей видать разозлило что я вечно по помидоры в кредите и вечно в грейсе .
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Додано: Нед 01 лип, 2018 10:06
У Вас абсолютно несвинорыльские %, уважаемый Faceless.
А остальные - не радуют никого.
Я долго думал, какую категорию взять второй (имею карты Альфы и ТАСа). В конце концов выбрал "Кино". А продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей.
Первая категория, уверен, у 100% "Красота и здоровье".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:10
У меня 320 и меня в этот раз не засвинорылили. Почти все операции с 4% КБ.
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:12
В прошлом месяце пытались рассчитать, кого заносят в злостные свинорылы.
Я пришел к выводу, что играет роль совпадение(!) двух факторов:
1. Сумма вывода (не менее 300 грн)
2. Процент некешбечных операций должен быть меньше какого-то.
Т.е. можно и вывести много, но если потратил без кешбека тоже много, то в свинорылы не запишут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:30
Faceless
заметил что если выводить не каждый месяц (даже если больше), то их "алгоритм" не срабатывает
если делать это стабильно в конце месяца, то даже на небольшом кешбеке могут наказать.
А вообще, жаль конечно что продукт "Моно" так быстро споскудился... Стал мало интересным, думаю что в июле карту Моно врядли вообще буду где-либо доставать
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