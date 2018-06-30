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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 756757758759>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:14

  VetalUA написав:Зображення

Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.
slasva
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:18

slasva
вочевидь, так.
а скільки на початку сказано було, що економія на відділеннях дає змогу платити високий кб. а тепер виявляється, що то все слова. немає тих, хто платить відсотки по кредиту - нема кб. :(
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:20

Всем спасибо, хорошего настроения, держитесь тут :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:21

Re: Monobank

С такой простынёй от Гороха стоит ждать использования стратегии Аллы :)
Как ещё с состоятельных клиентов выбивать лаве?..
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 09:24

Re: Monobank

Вроде как убрали меня из черного списка злостных свинорылов, появилась обратно категория 20%, но остальные совсем не радуют.
Выводил в июне всего 152 грнЗображення
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:05

  proftpd66 написав:Ув. свинорылы, сколько Вы вывели?

Порядка 350....и оказался свинорылом.
И это я просто по необходимости ходил в супермаркеты и заправлялся, спецом не колбасил транзакции.
Этих товарищей видать разозлило что я вечно по помидоры в кредите и вечно в грейсе :mrgreen: .
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:06

  Faceless написав:Вроде как убрали меня из черного списка злостных свинорылов, появилась обратно категория 20%, но остальные совсем не радуют.
Выводил в июне всего 152 грнЗображення


У Вас абсолютно несвинорыльские %, уважаемый Faceless.
А остальные - не радуют никого.
Я долго думал, какую категорию взять второй (имею карты Альфы и ТАСа). В конце концов выбрал "Кино". А продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей.

Первая категория, уверен, у 100% "Красота и здоровье".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:10

  lov2108 написав:
  proftpd66 написав:Ув. свинорылы, сколько Вы вывели?

Порядка 350....и оказался свинорылом.
И это я просто по необходимости ходил в супермаркеты и заправлялся, спецом не колбасил транзакции.
Этих товарищей видать разозлило что я вечно по помидоры в кредите и вечно в грейсе :mrgreen: .

У меня 320 и меня в этот раз не засвинорылили. Почти все операции с 4% КБ.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:12

  Vint написав:
  lov2108 написав:
  proftpd66 написав:Ув. свинорылы, сколько Вы вывели?

Порядка 350....и оказался свинорылом.
И это я просто по необходимости ходил в супермаркеты и заправлялся, спецом не колбасил транзакции.
Этих товарищей видать разозлило что я вечно по помидоры в кредите и вечно в грейсе :mrgreen: .

У меня 320 и меня в этот раз не засвинорылили. Почти все операции с 4% КБ.


В прошлом месяце пытались рассчитать, кого заносят в злостные свинорылы.
Я пришел к выводу, что играет роль совпадение(!) двух факторов:
1. Сумма вывода (не менее 300 грн)
2. Процент некешбечных операций должен быть меньше какого-то.

Т.е. можно и вывести много, но если потратил без кешбека тоже много, то в свинорылы не запишут.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:30

Faceless
заметил что если выводить не каждый месяц (даже если больше), то их "алгоритм" не срабатывает :mrgreen:

если делать это стабильно в конце месяца, то даже на небольшом кешбеке могут наказать.

А вообще, жаль конечно что продукт "Моно" так быстро споскудился... Стал мало интересным, думаю что в июле карту Моно врядли вообще буду где-либо доставать :|
Lost
 
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