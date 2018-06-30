|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:37
Lost написав:Faceless
заметил что если выводить не каждый месяц (даже если больше), то их "алгоритм" не срабатывает
если делать это стабильно в конце месяца, то даже на небольшом кешбеке могут наказать.
А вообще, жаль конечно что продукт "Моно" так быстро споскудился... Стал мало интересным, думаю что в июле карту Моно врядли вообще буду где-либо доставать
Уж поверьте, Моно останется лидером среди конкурентов. В первую очередь, из-за низкой пенетрации их карт среди населения. Моно намного больше клиентов успел подключить.
-
Viktor
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 23.05.16
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лип, 2018 10:39
Искатель написав:
Я долго думал, какую категорию взять...
... и решил взять допку у Симы
Отдыхай Моня, отдыхай... Видать сильный солнцепёк там у тебя !
Передайте там Гороху, шо лучше просто поставить 20% на кино и 20% на книги (залоченые
)
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24750
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1980 раз.
- Подякували: 2794 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:00
Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:20
clientage написав: Искатель написав:
Я долго думал, какую категорию взять...
... и решил взять допку у Симы
Отдыхай Моня, отдыхай... Видать сильный солнцепёк там у тебя !
Передайте там Гороху, шо лучше просто поставить 20% на кино и 20% на книги (залоченые
)
Платить дебетовыми картами мне "понятия" не позволяют
Да еще и теми, где есть плата за ежегодное обслуживание...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:21
mihasik написав: Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
Оно-то так... Но если можно выбрать только 2 категории, а хочется три: "Красоту и здоровье", "Продукты" и "Кино", то продукты в этом месяце будут у Аллочки. Хотя, конечно, Вы правы... 30 дней - не очень.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:23
Искатель написав:
Платить дебетовыми картами мне "понятия" не позволяют Да еще и теми, где есть плата за ежегодное обслуживание...
Нужно расширять свои границы восприятия
Иногда дебетка может дать больше профита, чем кредитка.
В таком случае не стоит держаться за свои догматичные принципы
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5726
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3713 раз.
- Подякували: 1186 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:27
Вкладчик1234 написав: Искатель написав:
Платить дебетовыми картами мне "понятия" не позволяют Да еще и теми, где есть плата за ежегодное обслуживание...
Нужно расширять свои границы восприятия
Иногда дебетка может дать больше профита, чем кредитка.
В таком случае не стоит держаться за свои догматичные принципы
Вы, наверно, правы. Но это следующий этап, пока что осваиваю другие области
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:39
slasva написав:
Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.
ну да ...
тут же как - если клиент грейцсует, то банк получает прибыль за счет интерченж. Т.е. ели даже он юзает кредитные средства бесплатно у банка есть прибыть.
Но в случае с моней всесь интерченж перенаправляется в кешбек - даже его не хватает, для покрытия расходов на кешьек ... Т.е. доход может быть тока за счет оленины, которая будет снимать в банкомате нал перед входом в супермаркет за 4% и там налом расплачиваться - т.е. число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней - только в этой ситуации проект Моня может быть прибыльным.
но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать - кешбек юзают только по тем категориям, где он повышенный. Поэтому то, что проект обречен на финансовый повал я про это писал ранее. Выход - делать кешбек на всё 1%, но тогда это будет уже не тот моня ...
Шаровые переводы, особенно п2п (как на вход так и на выход), - это тоже серьезные убытки.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Нед 01 лип, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34457
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5470 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:40
mihasik написав: Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
во первых использование продуктов на других картах дает возможность разнообразить категории.
во вторых у аллы есть эко где 2% чистыми фантиками. как в прочем и у таси 2% чистыми деньгами.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3163
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:44
IMPRINTER написав: slasva написав:
Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.
ну да ...
тут же как - если клиент грейцсует, то банк получает прибыль за счет интерченж. Т.е. ели даже он юзает кредитные средства бесплатно у банка есть прибыть.
Но в случае с моней всесь интерченж перенаправляется в кешбек - даже его не хватает, для покрытия расходов на кешьек ... Т.е. доход может быть тока за счет оленины, которая будет снимать в банкомате нал перед входом в супермаркет за 4% и там налом расплачиваться - т.е. число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней - только в этой ситуации проект Моня может быть прибыльным.
но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать - кешбек юзают только по тем категориям, где он повышенный. Поэтому то, что проект обречен на финансовый повал я про это писал ранее. Выход - делать кешбек на всё 1%, но тогда это будет уже не тот моня ...
Шаровые переводы, особенно п2п (как на вход так и на выход), - это тоже серьезные убытки.
Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21155
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4696 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|