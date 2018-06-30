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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 757758759760761>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:37

  Lost написав:Faceless
заметил что если выводить не каждый месяц (даже если больше), то их "алгоритм" не срабатывает :mrgreen:

если делать это стабильно в конце месяца, то даже на небольшом кешбеке могут наказать.

А вообще, жаль конечно что продукт "Моно" так быстро споскудился... Стал мало интересным, думаю что в июле карту Моно врядли вообще буду где-либо доставать :|


Уж поверьте, Моно останется лидером среди конкурентов. В первую очередь, из-за низкой пенетрации их карт среди населения. Моно намного больше клиентов успел подключить.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 10:39

Re: Monobank

  Искатель написав:Я долго думал, какую категорию взять...

... и решил взять допку у Симы :idea:
Отдыхай Моня, отдыхай... Видать сильный солнцепёк там у тебя ! :)
Передайте там Гороху, шо лучше просто поставить 20% на кино и 20% на книги (залоченые :mrgreen: )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:00

  Искатель написав:продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей

Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:20

  clientage написав:
  Искатель написав:Я долго думал, какую категорию взять...

... и решил взять допку у Симы :idea:
Отдыхай Моня, отдыхай... Видать сильный солнцепёк там у тебя ! :)
Передайте там Гороху, шо лучше просто поставить 20% на кино и 20% на книги (залоченые :mrgreen: )


Платить дебетовыми картами мне "понятия" не позволяют :) Да еще и теми, где есть плата за ежегодное обслуживание...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:21

  mihasik написав:
  Искатель написав:продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей

Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...


Оно-то так... Но если можно выбрать только 2 категории, а хочется три: "Красоту и здоровье", "Продукты" и "Кино", то продукты в этом месяце будут у Аллочки. Хотя, конечно, Вы правы... 30 дней - не очень.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:23

  Искатель написав:Платить дебетовыми картами мне "понятия" не позволяют Да еще и теми, где есть плата за ежегодное обслуживание...

Нужно расширять свои границы восприятия
Иногда дебетка может дать больше профита, чем кредитка.
В таком случае не стоит держаться за свои догматичные принципы :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:27

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:Платить дебетовыми картами мне "понятия" не позволяют Да еще и теми, где есть плата за ежегодное обслуживание...

Нужно расширять свои границы восприятия
Иногда дебетка может дать больше профита, чем кредитка.
В таком случае не стоит держаться за свои догматичные принципы :-)


Вы, наверно, правы. Но это следующий этап, пока что осваиваю другие области :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:39

  slasva написав:Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.


ну да ...
тут же как - если клиент грейцсует, то банк получает прибыль за счет интерченж. Т.е. ели даже он юзает кредитные средства бесплатно у банка есть прибыть.

Но в случае с моней всесь интерченж перенаправляется в кешбек - даже его не хватает, для покрытия расходов на кешьек ... Т.е. доход может быть тока за счет оленины, которая будет снимать в банкомате нал перед входом в супермаркет за 4% и там налом расплачиваться - т.е. число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней - только в этой ситуации проект Моня может быть прибыльным.

но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать - кешбек юзают только по тем категориям, где он повышенный. Поэтому то, что проект обречен на финансовый повал я про это писал ранее. Выход - делать кешбек на всё 1%, но тогда это будет уже не тот моня ...
Шаровые переводы, особенно п2п (как на вход так и на выход), - это тоже серьезные убытки.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 01 лип, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:40

  mihasik написав:
  Искатель написав:продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей

Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...

во первых использование продуктов на других картах дает возможность разнообразить категории.
во вторых у аллы есть эко где 2% чистыми фантиками. как в прочем и у таси 2% чистыми деньгами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:44

Re: Monobank

IMPRINTER написав:
  slasva написав:Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.


ну да ...
тут же как - если клиент грейцсует, то банк получает прибыль за счет интерченж. Т.е. ели даже он юзает кредитные средства бесплатно у банка есть прибыть.

Но в случае с моней всесь интерченж перенаправляется в кешбек - даже его не хватает, для покрытия расходов на кешьек ... Т.е. доход может быть тока за счет оленины, которая будет снимать в банкомате нал перед входом в супермаркет за 4% и там налом расплачиваться - т.е. число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней - только в этой ситуации проект Моня может быть прибыльным.

но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать - кешбек юзают только по тем категориям, где он повышенный. Поэтому то, что проект обречен на финансовый повал я про это писал ранее. Выход - делать кешбек на всё 1%, но тогда это будет уже не тот моня ...
Шаровые переводы, особенно п2п (как на вход так и на выход), - это тоже серьезные убытки.
Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов
Faceless
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