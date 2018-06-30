Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 11:49
Faceless написав:
Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов
ну и прикрутят комиссы естественно на переводы.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:03
pavyak написав:Интересная вешь эти Пуши. Вот он есть, а вот его уже нет. И как доказать что ты его видел. Нарисовали кешбек к депозиту,прислали Пуш, а теперь и следов не осталось и кешбека нет.
В Андроиде есть журнал уведомлений, ищите в настройках. Я себе ярлык выводил на рабочий стол.
Размер имеет значение.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:04
IMPRINTER написав:
...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней...
У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.
Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентофф
А вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:06
І мене в свинорили пошили в цей раз
При тому що витрат без кешбеку було 47%. Правда, накосила близько 500 грн. кешбеку за місяць
V9RFGEX Получите +50 грн.
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asp
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:27
Faceless написав:
Вроде как убрали меня из черного списка злостных свинорылов, появилась обратно категория 20%, но остальные совсем не радуют.
Выводил в июне всего 152 грн
Всё точно так же, но выводил 300.
Ratatui
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:29
mephala написав: mihasik написав: Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
во первых использование продуктов на других картах дает возможность разнообразить категории.
во вторых у аллы есть эко где 2% чистыми фантиками. как в прочем и у таси 2% чистыми деньгами.
Да,но не всем нужно Эко и не у всех есть Б5)
mihasik
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:42
mihasik написав: Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
У Аллы четкий сегмент - покупки с >1к и с кошерным рассрочным МСС. Тогда там грейс поболее
curiousobro
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:43
вывел около 400, хотя много покуал без кешбэка, но тоже попал к свинорылам, продукты дали 1%
тарасов
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:53
mihasik написав: Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
У Аллы продукты специфические, там кеш-бек кратен 1 грн. Билявка от Идеи надежнее. В ней только кафе меньше Аллы.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:54
curiousobro написав: mihasik написав: Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
У Аллы четкий сегмент - покупки с >1к и с кошерным рассрочным МСС. Тогда там грейс поболее
Берем только продукты до 1т.,так~то Алла всегда должна быть под рукой
mihasik
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