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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 13:03
тарасов написав:
вывел около 400, хотя много покуал без кешбэка, но тоже попал к свинорылам, продукты дали 1%
Посадили на гороховую кашу без сосисок и охотничьих колбасок.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:07
BBC написав: mihasik написав: Искатель написав:
продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей
Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
У Аллы продукты специфические, там кеш-бек кратен 1 грн. Билявка от Идеи надежнее. В ней только кафе меньше Аллы.
У Идеи нуна обеспечить покупок продуктов не менее 3К/мес, мелких/ежедневных покупок. Крупные (от 1К) однозначно идут через Алку. А Моня отдыхает, сил набирается... главное шобы мхом не порос с этим отдыхом
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:15
3к это для грейса 60 дней, а для 30 дней главное набрать минимальный кеш-бек 25 грн у Идеи.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:23
BBC написав:
3к это для грейса 60 дней, а для 30 дней главное набрать минимальный кеш-бек 25 грн у Идеи.
Нее, мои пенсы по очереди ходят в ЭКО: 2 кулька кефира и батон на двоих в день, и в конце мес тортик на КБ от Алки
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:25
ЕКО только 500 грн бонусов(кеш-бека) в месяц дает.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:49
Faceless написав: IMPRINTER написав: slasva написав:
Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.
ну да ...
тут же как - если клиент грейцсует, то банк получает прибыль за счет интерченж. Т.е. ели даже он юзает кредитные средства бесплатно у банка есть прибыть.
Но в случае с моней всесь интерченж перенаправляется в кешбек - даже его не хватает, для покрытия расходов на кешьек ... Т.е. доход может быть тока за счет оленины, которая будет снимать в банкомате нал перед входом в супермаркет за 4% и там налом расплачиваться - т.е. число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней - только в этой ситуации проект Моня может быть прибыльным.
но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать - кешбек юзают только по тем категориям, где он повышенный. Поэтому то, что проект обречен на финансовый повал я про это писал ранее. Выход - делать кешбек на всё 1%, но тогда это будет уже не тот моня ...
Шаровые переводы, особенно п2п (как на вход так и на выход), - это тоже серьезные убытки.
Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов
мне дали кредитный лимит ноль. наверно из-за ипотеки и теплого кредита. в итоге карта осталась у банка. обидно немного было. с моим-то fico score для какого-то монобанка рожей не вышел
НО. с точки зрения банка. хотя основания для нулевого лимита глупые, но решение в целом это правильное. с любым лимитом я был бы маловыгодным или даже убыточным клиентом, без переноса баланса. с затратами только по статьям с высоким кешбеком
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 01 лип, 2018 13:57
та в ЭКО молочка дорогая
не выгодно
лучше в каком-нибудь Ашане, моней купить, под грязных 2%
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mihasik
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Додано: Нед 01 лип, 2018 14:04
BBC написав:
У Аллы продукты специфические, там кеш-бек кратен 1 грн. Билявка от Идеи надежнее. В ней только кафе меньше Аллы.
mihasik написав:
Берем только продукты до 1т.,так~то Алла всегда должна быть под рукой
WC с 1% за кредитные в будни и с полноценным грейсом лучше, чем 1,61% у Альфы и Идеи - не так ли? При сумме мелких расчётов до 3000 грн. в месяц.
Насчёт кафе: 4% Альфы примерно равно 3% WC по выходным (когда в основном и используется данная категория), так что смысл Альфы ИМХО только в рассрочках...
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Vorlon
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Додано: Нед 01 лип, 2018 14:29
ну я категорию кафе юзаю почти ежедневно. так что алла тут фаворит у меня.
канеш жаль что таська не дала Б5 шоб тарить у нее продукты под 2% чистыми но меня и фантики алки 2% тоже устраивают.
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