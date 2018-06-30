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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:03

  тарасов написав:вывел около 400, хотя много покуал без кешбэка, но тоже попал к свинорылам, продукты дали 1%


Посадили на гороховую кашу без сосисок и охотничьих колбасок.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:07

  BBC написав:
  mihasik написав:
  Искатель написав:продукты буду брать : до 200 грн - Аллой, после 200 грн - ТАСей

Смысла в продуктах от Аллы с 30~ти дневным грейсом-нет)
Если,конечно,моня не дала 1%, и то...
У Аллы продукты специфические, там кеш-бек кратен 1 грн. Билявка от Идеи надежнее. В ней только кафе меньше Аллы.

У Идеи нуна обеспечить покупок продуктов не менее 3К/мес, мелких/ежедневных покупок. Крупные (от 1К) однозначно идут через Алку. А Моня отдыхает, сил набирается... главное шобы мхом не порос с этим отдыхом :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:15

3к это для грейса 60 дней, а для 30 дней главное набрать минимальный кеш-бек 25 грн у Идеи.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:23

  BBC написав:3к это для грейса 60 дней, а для 30 дней главное набрать минимальный кеш-бек 25 грн у Идеи.

Нее, мои пенсы по очереди ходят в ЭКО: 2 кулька кефира и батон на двоих в день, и в конце мес тортик на КБ от Алки :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:25

  clientage написав:
  BBC написав:3к это для грейса 60 дней, а для 30 дней главное набрать минимальный кеш-бек 25 грн у Идеи.

Нее, мои пенсы по очереди ходят в ЭКО: 2 кулька кефира и батон на двоих в день, и в конце мес тортик на КБ от Алки :lol: :lol:

ЕКО только 500 грн бонусов(кеш-бека) в месяц дает.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:49

  Faceless написав:
IMPRINTER написав:
  slasva написав:Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.


ну да ...
тут же как - если клиент грейцсует, то банк получает прибыль за счет интерченж. Т.е. ели даже он юзает кредитные средства бесплатно у банка есть прибыть.

Но в случае с моней всесь интерченж перенаправляется в кешбек - даже его не хватает, для покрытия расходов на кешьек ... Т.е. доход может быть тока за счет оленины, которая будет снимать в банкомате нал перед входом в супермаркет за 4% и там налом расплачиваться - т.е. число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней - только в этой ситуации проект Моня может быть прибыльным.

но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать - кешбек юзают только по тем категориям, где он повышенный. Поэтому то, что проект обречен на финансовый повал я про это писал ранее. Выход - делать кешбек на всё 1%, но тогда это будет уже не тот моня ...
Шаровые переводы, особенно п2п (как на вход так и на выход), - это тоже серьезные убытки.
Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов


мне дали кредитный лимит ноль. наверно из-за ипотеки и теплого кредита. в итоге карта осталась у банка. обидно немного было. с моим-то fico score для какого-то монобанка рожей не вышел :)

НО. с точки зрения банка. хотя основания для нулевого лимита глупые, но решение в целом это правильное. с любым лимитом я был бы маловыгодным или даже убыточным клиентом, без переноса баланса. с затратами только по статьям с высоким кешбеком
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 13:57

  clientage написав:
  BBC написав:3к это для грейса 60 дней, а для 30 дней главное набрать минимальный кеш-бек 25 грн у Идеи.

Нее, мои пенсы по очереди ходят в ЭКО: 2 кулька кефира и батон на двоих в день, и в конце мес тортик на КБ от Алки :lol: :lol:

та в ЭКО молочка дорогая :idea: не выгодно :mrgreen: лучше в каком-нибудь Ашане, моней купить, под грязных 2%
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:04

  BBC написав:У Аллы продукты специфические, там кеш-бек кратен 1 грн. Билявка от Идеи надежнее. В ней только кафе меньше Аллы.

  mihasik написав:Берем только продукты до 1т.,так~то Алла всегда должна быть под рукой

WC с 1% за кредитные в будни и с полноценным грейсом лучше, чем 1,61% у Альфы и Идеи - не так ли? При сумме мелких расчётов до 3000 грн. в месяц.

Насчёт кафе: 4% Альфы примерно равно 3% WC по выходным (когда в основном и используется данная категория), так что смысл Альфы ИМХО только в рассрочках...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 14:29

Re: Monobank

ну я категорию кафе юзаю почти ежедневно. так что алла тут фаворит у меня.
канеш жаль что таська не дала Б5 шоб тарить у нее продукты под 2% чистыми но меня и фантики алки 2% тоже устраивают.
mephala
 
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