Faceless написав: IMPRINTER написав: slasva написав: Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать. Мне вот интересно, если клиенты будут настолько умные, что вообще из грейса выпадать не будут, то получается, что проект вообще нужно закрывать.



ну да ...

тут же как - если клиент грейцсует, то банк получает прибыль за счет интерченж. Т.е. ели даже он юзает кредитные средства бесплатно у банка есть прибыть.



Но в случае с моней всесь интерченж перенаправляется в кешбек - даже его не хватает, для покрытия расходов на кешьек ... Т.е. доход может быть тока за счет оленины, которая будет снимать в банкомате нал перед входом в супермаркет за 4% и там налом расплачиваться - т.е. число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней - только в этой ситуации проект Моня может быть прибыльным.



но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать - кешбек юзают только по тем категориям, где он повышенный. Поэтому то, что проект обречен на финансовый повал я про это писал ранее. Выход - делать кешбек на всё 1%, но тогда это будет уже не тот моня ...

мне дали кредитный лимит ноль. наверно из-за ипотеки и теплого кредита. в итоге карта осталась у банка. обидно немного было. с моим-то fico score для какого-то монобанка рожей не вышел



НО. с точки зрения банка. хотя основания для нулевого лимита глупые, но решение в целом это правильное. с любым лимитом я был бы маловыгодным или даже убыточным клиентом, без переноса баланса. с затратами только по статьям с высоким кешбеком мне дали кредитный лимит ноль. наверно из-за ипотеки и теплого кредита. в итоге карта осталась у банка. обидно немного было. с моим-то fico score для какого-то монобанка рожей не вышелНО. с точки зрения банка. хотя основания для нулевого лимита глупые, но решение в целом это правильное. с любым лимитом я был бы маловыгодным или даже убыточным клиентом, без переноса баланса. с затратами только по статьям с высоким кешбеком

