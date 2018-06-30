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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 760761762763>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:06

  IMPRINTER написав:но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать

Так это понятно.
Квест со смартом олень не пройдет. Посмотрите сколько их, в очереди платить комуналку. Каждый второй коротает время в соц.сетях, или тупит в игру. Но, клепки заплатить с того же смарта за комуналь не хватает. И, этих клиентов Горох отверг, зато подманил свиноту. Закономерный итог.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:12

  Vorlon написав:Насчёт кафе: 4% Альфы примерно равно 3% WC по выходным

Ну как это равно. 25% разницы. Так что в общепит - тока Максимка.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:23

wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:31

  Vorlon написав:wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.

wc на выхи.
Меньше 25 - приват.
Меньше 200- Алла.
Стратегия разработана. Моня пойдет на аптеки и дихлофос.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33

  wig написав:
  Vorlon написав:wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.

wc на выхи.
Меньше 25 - приват.
Меньше 200- Алла.
Стратегия разработана. Моня пойдет на аптеки и дихлофос.

Аналогично, только "Викэнда" у меня нет :)
Приятно видеть единомышленников.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33

  Vorlon написав:wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.

В общепит надо с компанией ходить.
И веселее, и чек > 1к :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:34

  wig написав:wc на выхи.

А кто мешает в будни? Малый лимит?
  wig написав:Меньше 25 - приват.

Зачем?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:36

  Vorlon написав:А кто мешает в будни? Малый лимит?

Жалкий 1%, и то я так и не понял. Только за свои, или кредитные тоже.
  Vorlon написав:Зачем?

Все за тем же. Ради выхлопа.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:38

  curiousobro написав:В общепит надо с компанией ходить.
И веселее, и чек > 1к

Ходили мы компанией сертификаты бильше отоваривать. Все равно, до штуки счет не дотянул.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:41

  wig написав:
  curiousobro написав:В общепит надо с компанией ходить.
И веселее, и чек > 1к

Ходили мы компанией сертификаты бильше отоваривать. Все равно, до штуки счет не дотянул.

Как то вы недушевно сидели :)
Мы если компанией в 6 чел идем - меньше 1К никогда не получалось.
curiousobro
 
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