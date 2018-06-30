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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:06
IMPRINTER написав:
но соотношение свиноты и оленины горох не просчитал заранее - думал, что будет как в примате оббирать оленя - а тут свиноты оказалось больше, чем оленины и горох с этим пока ничего не может поделать
Так это понятно.
Квест со смартом олень не пройдет. Посмотрите сколько их, в очереди платить комуналку. Каждый второй коротает время в соц.сетях, или тупит в игру. Но, клепки заплатить с того же смарта за комуналь не хватает. И, этих клиентов Горох отверг, зато подманил свиноту. Закономерный итог.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:12
Vorlon написав:
Насчёт кафе: 4% Альфы примерно равно 3% WC по выходным
Ну как это равно. 25% разницы. Так что в общепит - тока Максимка.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:23
wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.
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Vorlon
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:31
Vorlon написав:wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.
wc на выхи.
Меньше 25 - приват.
Меньше 200- Алла.
Стратегия разработана. Моня пойдет на аптеки и дихлофос.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33
wig написав: Vorlon написав:wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.
wc на выхи.
Меньше 25 - приват.
Меньше 200- Алла.
Стратегия разработана. Моня пойдет на аптеки и дихлофос.
Аналогично, только "Викэнда" у меня нет
Приятно видеть единомышленников.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:33
Vorlon написав:wig
А так, что за счёт почти в 2 раза большего льготного периода разницы нет. А удобство явно на стороне WC.
В общепит надо с компанией ходить.
И веселее, и чек > 1к
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curiousobro
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:34
wig написав:
wc на выхи.
А кто мешает в будни? Малый лимит?
wig написав:
Меньше 25 - приват.
Зачем?
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Vorlon
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:36
Vorlon написав:
А кто мешает в будни? Малый лимит?
Жалкий 1%, и то я так и не понял. Только за свои, или кредитные тоже.
Vorlon написав:
Зачем?
Все за тем же. Ради выхлопа.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:38
curiousobro написав:
В общепит надо с компанией ходить.
И веселее, и чек > 1к
Ходили мы компанией сертификаты бильше отоваривать. Все равно, до штуки счет не дотянул.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:41
wig написав: curiousobro написав:
В общепит надо с компанией ходить.
И веселее, и чек > 1к
Ходили мы компанией сертификаты бильше отоваривать. Все равно, до штуки счет не дотянул.
Как то вы недушевно сидели
Мы если компанией в 6 чел идем - меньше 1К никогда не получалось.
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