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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:47

  curiousobro написав:Как то вы недушевно сидели

Не все пьют.
Но, все равно, даже без рассрочки, 4,02% - норм!
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:48

Расчеты картой Моно за границей

В скором времени собираюсь на отдых в одну из африканских стран.
Вопрос к тем, кто расплачивался картой Монобанка не в Европе и не в США, т.е. там, где местная валюта: какой картой (гривневой) выгоднее платить, где лучше условия: приватовской или Монобанка?

Спасибо огромное за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:50

  wig написав:
  curiousobro написав:Как то вы недушевно сидели

Не все пьют.
Но, все равно, даже без рассрочки, 4,02% - норм!

Там не 4.02, там прыгающий КБ.
Алла хитра, чем меньше сумма, тем больше дельта :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:51

  wig написав:
  Vorlon написав:Насчёт кафе: 4% Альфы примерно равно 3% WC по выходным

Ну как это равно. 25% разницы. Так что в общепит - тока Максимка.

за счет грейса нет никакой разницы.
но алла удобнее тем что я постоянно ее юзаю в будни.
да и с пацанами на пиво тоже зачастую в будни выходит что бы скрасить тяжелые дни =)
ну а в выхи это уже плановые походы в ресторан. которых выходит меньше чем по будням :mrgreen:
ну и плюс максимки еще в том что она бесплатна.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:58

  Искатель написав:В скором времени собираюсь на отдых в одну из африканских стран.
Вопрос к тем, кто расплачивался картой Монобанка не в Европе и не в США, т.е. там, где местная валюта: какой картой (гривневой) выгоднее платить, где лучше условия: приватовской или Монобанка?

Спасибо огромное за ответы!

В африканских странах у вас карту не примут в большинстве случаев, даже если на местном сарае висит вывеска Мастеркард. Так что берите карту с которой дешевле всего снимать нал в гостиничном банкомате с конвертацией. Ну и наличные доллары само собой, обычно их везде принимают лучше местного фантика.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:02

wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:06

  IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.

Даже в Шарме картой рассчитаться максимум на рецепшене. Выручает, что можно там же в отеле фунты снять вместо мелких долларов на чаевые или такси.
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wig
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