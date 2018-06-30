Не все пьют.
Но, все равно, даже без рассрочки, 4,02% - норм!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:47
Не все пьют.
Но, все равно, даже без рассрочки, 4,02% - норм!
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Додано: Нед 01 лип, 2018 15:48
Расчеты картой Моно за границей
В скором времени собираюсь на отдых в одну из африканских стран.
Вопрос к тем, кто расплачивался картой Монобанка не в Европе и не в США, т.е. там, где местная валюта: какой картой (гривневой) выгоднее платить, где лучше условия: приватовской или Монобанка?
Спасибо огромное за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:50
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:51
за счет грейса нет никакой разницы.
но алла удобнее тем что я постоянно ее юзаю в будни.
да и с пацанами на пиво тоже зачастую в будни выходит что бы скрасить тяжелые дни =)
ну а в выхи это уже плановые походы в ресторан. которых выходит меньше чем по будням
ну и плюс максимки еще в том что она бесплатна.
Додано: Нед 01 лип, 2018 15:58
В африканских странах у вас карту не примут в большинстве случаев, даже если на местном сарае висит вывеска Мастеркард. Так что берите карту с которой дешевле всего снимать нал в гостиничном банкомате с конвертацией. Ну и наличные доллары само собой, обычно их везде принимают лучше местного фантика.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 16:02
wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 16:06
Даже в Шарме картой рассчитаться максимум на рецепшене. Выручает, что можно там же в отеле фунты снять вместо мелких долларов на чаевые или такси.
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