IMPRINTER написав:wig я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко. Там не все так запушено.
Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис Не с "Оазисом", если что Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?
"Приват" всякую экзотику конвертирует в гривны через доллар. Моня - через евро (по крайней мере они сами так говорят). На евре разница в курсах покупки и продажи обычно больше, соответственно, конвертация более затратная для клиента, т.е. в среднем выгоднее должен быть "Приват", но в каждом конкретном случае, конечно, возможны варианты.
Но лучше таки долларовая универсалка "Привата". Тогда нет двух конвертаций, и всё становится проще и понятнее.
ОК, спасибо! Брошу пару соток на "Приватовскую" валютную Уни, для страховки.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
wig написав:Квест со смартом олень не пройдет. Посмотрите сколько их, в очереди платить комуналку. Каждый второй коротает время в соц.сетях, или тупит в игру. Но, клепки заплатить с того же смарта за комуналь не хватает.
Да им не клепки не хватает заплатить. Они в принципе не воспринимают, как это можно - заплатить денег, и чтобы никакой бамаги на руках не осталось. Вот ради этой бамаги с подписью и толпятся в очередях в кассу. А то "как же я докажу, если что". При этом в реальности что-то доказывать никому из них никогда не приходилось, иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
proftpd66 написав:Ув. свинорылы, сколько Вы вывели?
Порядка 350....и оказался свинорылом. И это я просто по необходимости ходил в супермаркеты и заправлялся, спецом не колбасил транзакции. Этих товарищей видать разозлило что я вечно по помидоры в кредите и вечно в грейсе .
У меня 320 и меня в этот раз не засвинорылили. Почти все операции с 4% КБ.
я вывел 367, но кешбэк повышен! в кешбэке было 50 грн от партнерки может из-за того что я вывел в 23:58 или из-за того что был свинорылом в июне
M-Audio написав:"Приват" всякую экзотику конвертирует в гривны через доллар. Моня - через евро (по крайней мере они сами так говорят). На евре разница в курсах покупки и продажи обычно больше, соответственно, конвертация более затратная для клиента, т.е. в среднем выгоднее должен быть "Приват", но в каждом конкретном случае, конечно, возможны варианты.
Проверял специально, на лирах. Правда, с гривневой приватки мастеркард курс на несколько копеек лучше, чем в Моне. Но, любой мало-мальский кэшбек эту разницу перекрывает.
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