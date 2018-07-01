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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:00

  M-Audio написав:
  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.


Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис :) Не с "Оазисом", если что :) Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?

"Приват" всякую экзотику конвертирует в гривны через доллар. Моня - через евро (по крайней мере они сами так говорят). На евре разница в курсах покупки и продажи обычно больше, соответственно, конвертация более затратная для клиента, т.е. в среднем выгоднее должен быть "Приват", но в каждом конкретном случае, конечно, возможны варианты.

Но лучше таки долларовая универсалка "Привата". Тогда нет двух конвертаций, и всё становится проще и понятнее.

ОК, спасибо! Брошу пару соток на "Приватовскую" валютную Уни, для страховки.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:03

  wig написав:Квест со смартом олень не пройдет. Посмотрите сколько их, в очереди платить комуналку. Каждый второй коротает время в соц.сетях, или тупит в игру. Но, клепки заплатить с того же смарта за комуналь не хватает.

Да им не клепки не хватает заплатить. Они в принципе не воспринимают, как это можно - заплатить денег, и чтобы никакой бамаги на руках не осталось. Вот ради этой бамаги с подписью и толпятся в очередях в кассу. А то "как же я докажу, если что". При этом в реальности что-то доказывать никому из них никогда не приходилось, иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:20

  Vint написав:
  lov2108 написав:
  proftpd66 написав:Ув. свинорылы, сколько Вы вывели?

Порядка 350....и оказался свинорылом.
И это я просто по необходимости ходил в супермаркеты и заправлялся, спецом не колбасил транзакции.
Этих товарищей видать разозлило что я вечно по помидоры в кредите и вечно в грейсе :mrgreen: .

У меня 320 и меня в этот раз не засвинорылили. Почти все операции с 4% КБ.


я вывел 367, но кешбэк повышен! в кешбэке было 50 грн от партнерки
может из-за того что я вывел в 23:58 или из-за того что был свинорылом в июне :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:49

Re: Monobank

wig написав:Меньше 25 - приват.


А что там есть у привата до 25?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 17:59

Re: Monobank

Не нашел в таблице, Интертоп инет магазин "обувь"?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 18:20

  M-Audio написав:"Приват" всякую экзотику конвертирует в гривны через доллар. Моня - через евро (по крайней мере они сами так говорят). На евре разница в курсах покупки и продажи обычно больше, соответственно, конвертация более затратная для клиента, т.е. в среднем выгоднее должен быть "Приват", но в каждом конкретном случае, конечно, возможны варианты.

Проверял специально, на лирах. Правда, с гривневой приватки мастеркард курс на несколько копеек лучше, чем в Моне. Но, любой мало-мальский кэшбек эту разницу перекрывает.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:06

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Я долго думал, какую категорию взять...

... и решил взять допку у Симы :idea:
Отдыхай Моня, отдыхай... Видать сильный солнцепёк там у тебя ! :)
Передайте там Гороху, шо лучше просто поставить 20% на кино и 20% на книги (залоченые :mrgreen: )


Платить дебетовыми картами мне "понятия" не позволяют :) Да еще и теми, где есть плата за ежегодное обслуживание...

Слышу от вас про " не позволяет религия/понятия" не в первый раз.

Вы прикиньте на счетах, может иногда дебеткой с 5% кишмиша чистыми выгоднее расплатиться, чем приматом, Тасей или иной там картой.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:33

  Искатель написав:ОК, спасибо! Брошу пару соток на "Приватовскую" валютную Уни, для страховки.

Только снять потом сможете на 1% меньше в Украине, или на 2% меньше за границей.

Практически везде, наиболее выгодно брать с собой доллары, по приезду менять валюту на местную и платить в местной валюте.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:38

  wig написав: и прохлопал семидневные депо.


как прохлопал? Они же еще открываются.
Или уже нет?
Или 30к нету?
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