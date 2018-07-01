Додано: Нед 01 лип, 2018 17:03

wig написав: Квест со смартом олень не пройдет. Посмотрите сколько их, в очереди платить комуналку. Каждый второй коротает время в соц.сетях, или тупит в игру. Но, клепки заплатить с того же смарта за комуналь не хватает. Квест со смартом олень не пройдет. Посмотрите сколько их, в очереди платить комуналку. Каждый второй коротает время в соц.сетях, или тупит в игру. Но, клепки заплатить с того же смарта за комуналь не хватает.

Да им не клепки не хватает заплатить. Они в принципе не воспринимают, как это можно - заплатить денег, и чтобы никакой бамаги на руках не осталось. Вот ради этой бамаги с подписью и толпятся в очередях в кассу. А то "как же я докажу, если что". При этом в реальности что-то доказывать никому из них никогда не приходилось, иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.