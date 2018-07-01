RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 763764765766>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:15

wig

Дают аж бегом.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34459
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5470 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:23

  wig написав:На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.


Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.
Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает" ;-)

У меня голд от Райффайзена.
Спецово юзал ее в Европах.
Так блин никто диже не глянул на меня из кассиров или продавцов :-)
justit
 
Повідомлень: 4668
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:36

  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.


Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис :) Не с "Оазисом", если что :) Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?


З досвіду чоловіка (поїздка в травні 2018): карти в Тунісі майже ніде не приймають, навіть якщо є ПОС і наліпка. Тіпа не працює шайтан-машинка. Моня в Туніс їздив, багато подорожував, але за всю поїздку так і не вдалося ним скористатися.
Брати тільки нал - краще долари, при цьому коли будете міняти на дінари, обов'язково збережіть квитанцію - зможете поміняти назад на долари, якщо щось залишиться.
Ну і офіційно дінари вивозити з країни не можна. Звісно ніхто не перевіряє, але на всяк випадок.
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 12.03.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:41

  asp написав:карти в Тунісі майже ніде не приймають, навіть якщо є ПОС і наліпка.

Звісно, це ж Африка.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:44

Re: Monobank

wig написав:
  asp написав:карти в Тунісі майже ніде не приймають, навіть якщо є ПОС і наліпка.

Звісно, це ж Африка.
У нас и в Киеве хватает такой Африки, где терминалы всегда "временно не работают")
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:47

  Alex_ki написав:У нас и в Киеве хватает такой Африки, где терминалы всегда "временно не работают")

Не только Киев, но и наша провинция - это оазис культуры и цивилизации, в сравнении, даже, с Египтом.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3133
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:51

  justit написав:
  wig написав:На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.


Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.
Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает" ;-)

У меня голд от Райффайзена.
Спецово юзал ее в Европах.
Так блин никто диже не глянул на меня из кассиров или продавцов :-)

В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.

Вот значительно более элитный вариант денег для покупок в магазине. Продавцы на вас глянут.
Зображення

Или вариант для заграницы:
Зображення
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 10.05.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:03

MC WORLD кьассом ниже MC GOLD
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13412
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:08

  safonovstanislav написав:
В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.


вот и я о том же
justit
 
Повідомлень: 4668
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1374 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:12

  justit написав:
  safonovstanislav написав:
В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.


вот и я о том же

Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 10.05.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 763764765766>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, liliya_logical, yama і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7654)
01.07.2018 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.