IMPRINTER написав:wig я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко. Там не все так запушено.
Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис Не с "Оазисом", если что Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?
З досвіду чоловіка (поїздка в травні 2018): карти в Тунісі майже ніде не приймають, навіть якщо є ПОС і наліпка. Тіпа не працює шайтан-машинка. Моня в Туніс їздив, багато подорожував, але за всю поїздку так і не вдалося ним скористатися. Брати тільки нал - краще долари, при цьому коли будете міняти на дінари, обов'язково збережіть квитанцію - зможете поміняти назад на долари, якщо щось залишиться. Ну і офіційно дінари вивозити з країни не можна. Звісно ніхто не перевіряє, але на всяк випадок.
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wig написав:На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.
Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять. Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает"
У меня голд от Райффайзена. Спецово юзал ее в Европах. Так блин никто диже не глянул на меня из кассиров или продавцов
В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.
Вот значительно более элитный вариант денег для покупок в магазине. Продавцы на вас глянут.
safonovstanislav написав: В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.
safonovstanislav написав: В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.
вот и я о том же
Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.
safonovstanislav написав: В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.
вот и я о том же
Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.
Удивительно,что вообще в Бердянске есть терминалы.