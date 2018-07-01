Faceless написав:Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов
ну и прикрутят комиссы естественно на переводы.
а кто в РФ был имеет активных друзей можно поинтересоваться как там у Тинькова он как ни крути на просторах СНГ был первым вот моню и ждет его участь. =============================================== Обратился в Моню с вопросом а как получить с мокрой печатью квитанции ...ответили пишите нам в чат каждый раз и мы будем Новой почтой отправлять ... одни убытки для банка на пустом месте Перевод бесплатный и еще квитанции новой почтой отправлять Я не буду так наглеть . Буду с Привата Бросать там ведь можно в кассу подойти со своими распечатаними бумажками и по них они распечатают и проштампуют то что надо ?
M-Audio написав:иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ? ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони
wig написав:На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.
Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.
В том банке, о котором речь, это важно, и дело совсем не в козырянии. Но с вопросами пожалуйте, всё-таки, туда.
Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает"
Это да. Со стороны платежных систем было большой ошибкой отдавать на откуп банкам определение класса карты, которые они выпускают для клиента, без каких-либо критериев. Надо было устанавливать привязку к кредитному лимиту. Если банк готов доверить клиенту, определенную сумму - тогда имеет право выдать ему карту определенного класса, а если не нет - пожалуйте в бомжclassic. Думаю, резонные "расценки" должны были быть примерно такими: Gold - $5000, Platinum - $25000, Infinity - $100000.
M-Audio написав:иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ? ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони
Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"
У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была.
M-Audio написав:У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет.
Парадокс? Но тоже самое говорят и по поводу своих же платежек.
M-Audio написав:иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ? ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони
Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"
У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была.
как все грустно ... то есть можно не заморачиваться с квитанциями и просто платить через банк , а в случае чего суд даст мне запрос в банк? может тогда лучше приват или ощад использовать? ========================== по поводу голд платинум - поддержал ваш пост о том что это все бесполезная фигня .
Востаннє редагувалось yama в Нед 01 лип, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.