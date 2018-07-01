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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 764765766767> Додано: Нед 01 лип, 2018 21:32 IMPRINTER написав: Faceless написав: Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов



ну и прикрутят комиссы естественно на переводы. ну и прикрутят комиссы естественно на переводы.

а кто в РФ был имеет активных друзей можно поинтересоваться как там у Тинькова он как ни крути на просторах СНГ был первым вот моню и ждет его участь.

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Обратился в Моню с вопросом а как получить с мокрой печатью квитанции ...ответили пишите нам в чат каждый раз и мы будем Новой почтой отправлять ... одни убытки для банка на пустом месте Перевод бесплатный и еще квитанции новой почтой отправлять Я не буду так наглеть . Буду с Привата Бросать там ведь можно в кассу подойти со своими распечатаними бумажками и по них они распечатают и проштампуют то что надо ? а кто в РФ был имеет активных друзей можно поинтересоваться как там у Тинькова он как ни крути на просторах СНГ был первым вот моню и ждет его участь.===============================================Обратился в Моню с вопросом а как получить с мокрой печатью квитанции ...ответили пишите нам в чат каждый раз и мы будем Новой почтой отправлять ... одни убытки для банка на пустом местеПеревод бесплатный и еще квитанции новой почтой отправлятьЯ не буду так наглеть . Буду с Привата Бросать там ведь можно в кассу подойти со своими распечатаними бумажками и по них они распечатают и проштампуют то что надо ? свинорыл yama Повідомлень: 129 З нами з: 12.08.17 Подякував: 289 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 21:39 adeges написав: мне дали кредитный лимит ноль. наверно из-за ипотеки и теплого кредита. в итоге карта осталась у банка. обидно немного было. с моим-то fico score для какого-то монобанка рожей не вышел мне дали кредитный лимит ноль. наверно из-за ипотеки и теплого кредита. в итоге карта осталась у банка. обидно немного было. с моим-то fico score для какого-то монобанка рожей не вышел хм ... может через недельку две насыпали бы вам кредита ... хм ... может через недельку две насыпали бы вам кредита ... свинорыл yama Повідомлень: 129 З нами з: 12.08.17 Подякував: 289 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 21:44 M-Audio написав: иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль. иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль. можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ?

ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ?ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони свинорыл yama Повідомлень: 129 З нами з: 12.08.17 Подякував: 289 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 21:48 justit написав: wig написав: На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают. На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.



Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять. Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.

В том банке, о котором речь, это важно, и дело совсем не в козырянии. Но с вопросами пожалуйте, всё-таки, туда.



Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает"

Это да. Со стороны платежных систем было большой ошибкой отдавать на откуп банкам определение класса карты, которые они выпускают для клиента, без каких-либо критериев. Надо было устанавливать привязку к кредитному лимиту. Если банк готов доверить клиенту, определенную сумму - тогда имеет право выдать ему карту определенного класса, а если не нет - пожалуйте в бомжclassic. Думаю, резонные "расценки" должны были быть примерно такими: Gold - $5000, Platinum - $25000, Infinity - $100000. В том банке, о котором речь, это важно, и дело совсем не в козырянии. Но с вопросами пожалуйте, всё-таки, туда.Это да. Со стороны платежных систем было большой ошибкой отдавать на откуп банкам определение класса карты, которые они выпускают для клиента, без каких-либо критериев. Надо было устанавливать привязку к кредитному лимиту. Если банк готов доверить клиенту, определенную сумму - тогда имеет право выдать ему карту определенного класса, а если не нет - пожалуйте в бомжclassic. Думаю, резонные "расценки" должны были быть примерно такими: Gold - $5000, Platinum - $25000, Infinity - $100000. M-Audio Повідомлень: 1240 З нами з: 23.03.11 Подякував: 202 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 21:52 justit написав: wig написав: На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают. На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.



Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.

Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает"



У меня голд от Райффайзена.

Спецово юзал ее в Европах.

Так блин никто диже не глянул на меня из кассиров или продавцов Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает"У меня голд от Райффайзена.Спецово юзал ее в Европах.Так блин никто диже не глянул на меня из кассиров или продавцов

так приват голд карту за 1 долар в месяц дает всем ... или это не тот голд ?

я понимаю VISA Infinite и Masterсard World Signia может за счет консьерж сервиса какого-то ... а голд то что дает? так приват голд карту за 1 долар в месяц дает всем ... или это не тот голд ?я понимаю VISA Infinite и Masterсard World Signia может за счет консьерж сервиса какого-то ... а голд то что дает? свинорыл yama Повідомлень: 129 З нами з: 12.08.17 Подякував: 289 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:03 yama написав: M-Audio написав: иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль. иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль. можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ?

ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ?ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони

Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"



У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была. Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была. M-Audio Повідомлень: 1240 З нами з: 23.03.11 Подякував: 202 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:11 M-Audio написав: У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет.

Парадокс? Но тоже самое говорят и по поводу своих же платежек. Парадокс? Но тоже самое говорят и по поводу своих же платежек. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6234 З нами з: 03.11.08 Подякував: 348 раз. Подякували: 786 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:11 yama написав: так приват голд карту за 1 долар в месяц дает всем ... или это не тот голд ? так приват голд карту за 1 долар в месяц дает всем ... или это не тот голд ?

А "Альфа-банк" даёт платинум за те же деньги. О чём и речь. А "Альфа-банк" даёт платинум за те же деньги. О чём и речь. M-Audio Повідомлень: 1240 З нами з: 23.03.11 Подякував: 202 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:14 M-Audio написав: yama написав: M-Audio написав: иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль. иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль. можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ?

ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ?ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони

Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"



У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была. Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была.

как все грустно ... то есть можно не заморачиваться с квитанциями и просто платить через банк , а в случае чего суд даст мне запрос в банк? может тогда лучше приват или ощад использовать?

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по поводу голд платинум - поддержал ваш пост о том что это все бесполезная фигня . как все грустно ... то есть можно не заморачиваться с квитанциями и просто платить через банк , а в случае чего суд даст мне запрос в банк? может тогда лучше приват или ощад использовать?==========================по поводу голд платинум - поддержал ваш пост о том что это все бесполезная фигня . Востаннє редагувалось yama в Нед 01 лип, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз. свинорыл yama Повідомлень: 129 З нами з: 12.08.17 Подякував: 289 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лип, 2018 22:22 Искатель написав: IMPRINTER написав: wig

я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.

Там не все так запушено. я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.Там не все так запушено.



Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис Не с "Оазисом", если что Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней? Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. ТунисНе с "Оазисом", если чтоСказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?

Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами. Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами. Порт Повідомлень: 654 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 764765766767> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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