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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 764765766767>
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:32

  IMPRINTER написав:
  Faceless написав:Думаю в итоге так и будет - низкий КБ, дискриминация парнокопытных, зато пока праздник кешбека нагребут клиентов


ну и прикрутят комиссы естественно на переводы.

а кто в РФ был имеет активных друзей можно поинтересоваться как там у Тинькова он как ни крути на просторах СНГ был первым вот моню и ждет его участь.
===============================================
Обратился в Моню с вопросом а как получить с мокрой печатью квитанции ...ответили пишите нам в чат каждый раз и мы будем Новой почтой отправлять ... одни убытки для банка на пустом месте :( Перевод бесплатный и еще квитанции новой почтой отправлять :) Я не буду так наглеть . Буду с Привата Бросать там ведь можно в кассу подойти со своими распечатаними бумажками и по них они распечатают и проштампуют то что надо ?
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:39

  adeges написав:мне дали кредитный лимит ноль. наверно из-за ипотеки и теплого кредита. в итоге карта осталась у банка. обидно немного было. с моим-то fico score для какого-то монобанка рожей не вышел :)
хм ... может через недельку две насыпали бы вам кредита ...
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:44

  M-Audio написав:иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ? :|
ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони :)
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:48

  justit написав:
  wig написав:На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.


Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.

В том банке, о котором речь, это важно, и дело совсем не в козырянии. Но с вопросами пожалуйте, всё-таки, туда.
Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает" ;-)

Это да. Со стороны платежных систем было большой ошибкой отдавать на откуп банкам определение класса карты, которые они выпускают для клиента, без каких-либо критериев. Надо было устанавливать привязку к кредитному лимиту. Если банк готов доверить клиенту, определенную сумму - тогда имеет право выдать ему карту определенного класса, а если не нет - пожалуйте в бомжclassic. Думаю, резонные "расценки" должны были быть примерно такими: Gold - $5000, Platinum - $25000, Infinity - $100000.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:52

  justit написав:
  wig написав:На профильной ветке писали, что голды-платины за семидневный уже не дают.


Хоспаде, мы же не дети, чтобы голдами козырять.
Вряд ли кто не знает, что "голд карта в стране третьего мира означает лишь то, что она означает" ;-)

У меня голд от Райффайзена.
Спецово юзал ее в Европах.
Так блин никто диже не глянул на меня из кассиров или продавцов :-)

так приват голд карту за 1 долар в месяц дает всем ... или это не тот голд ?
я понимаю VISA Infinite и Masterсard World Signia может за счет консьерж сервиса какого-то ... а голд то что дает?
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:03

  yama написав:
  M-Audio написав:иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ? :|
ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони :)

Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"

У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:11

  M-Audio написав:У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет.

Парадокс? Но тоже самое говорят и по поводу своих же платежек.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:11

  yama написав:так приват голд карту за 1 долар в месяц дает всем ... или это не тот голд ?

А "Альфа-банк" даёт платинум за те же деньги. О чём и речь.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:14

  M-Audio написав:
  yama написав:
  M-Audio написав:иначе знали бы, что доказательная ценность этой бумажки из кассы - ровно ноль.
можете аргументировать ? мне как раз надо будет проводит платежи так что бы они были доказательной базой в суде. Разве обычной квитанции не хватит ? :|
ЗЫ если что за комуналку я плачу с карты привата либо мони :)

Если получатель заявит, что не получал вашего платежа, то всё равно придётся делать запрос в банк, независимо от того, есть у вас квитанция или нет. Оригиналом квитанции можно разве что морально давить на оппонента, и пресекать всякие поползновения типа "а вы докажите!"

У меня по этому поводу был вообще один забавный случай - потерялся платёж в РЭС на несколько сотен гривен. Ну взял я квитанцию пошёл, так мне сказали, что ей подтереться можно, ибо никаких существенных данных в ней нет. Выдали какую-то бумагу для банка, чтобы тот ответил. В банке на эту бумагу сделали круглые глаза, и сказали, что вообще понятия не имеют, что от них хотят. Но я таки нашёл знакомого, который мне сделал ответную бумагу, в которой не было ни моей фамилии, ни номеров счетов, и даже сумма какая-то левая. Но в РЭС этой бумаге очень обрадовались, и сказали, что это как раз то, что нужно, и платёж мне зачли. До сих пор не знаю, что это за магия была.

как все грустно ... то есть можно не заморачиваться с квитанциями и просто платить через банк , а в случае чего суд даст мне запрос в банк? может тогда лучше приват или ощад использовать?
==========================
по поводу голд платинум - поддержал ваш пост о том что это все бесполезная фигня .
Востаннє редагувалось yama в Нед 01 лип, 2018 22:23, всього редагувалось 1 раз.
свинорыл
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 22:22

  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.


Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис :) Не с "Оазисом", если что :) Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?

Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами.
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