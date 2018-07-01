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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:09
Порт написав: Искатель написав: IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.
Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис
Не с "Оазисом", если что
Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?
Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами.
Может кто-то любит на людоедов с крокодилами охотиться.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 00:27
clientage написав: IMPRINTER написав:
...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней...
У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.
Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентофф
А вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ
не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе.
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