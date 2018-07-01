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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 764765766767
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 23:09

  Порт написав:
  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.


Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис :) Не с "Оазисом", если что :) Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?

Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами.


Может кто-то любит на людоедов с крокодилами охотиться. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 00:27

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней...

У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.
Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентофф :mrgreen: :mrgreen:
А вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ :mrgreen:

не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе.
ol_zy
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