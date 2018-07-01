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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 764765766767 Додано: Нед 01 лип, 2018 23:09 Порт написав: Искатель написав: IMPRINTER написав: wig

я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.

Там не все так запушено. я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.Там не все так запушено.



Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис Не с "Оазисом", если что Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней? Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. ТунисНе с "Оазисом", если чтоСказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?

Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами. Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами.



Может кто-то любит на людоедов с крокодилами охотиться. Может кто-то любит на людоедов с крокодилами охотиться. Ratatui

Повідомлень: 5894 З нами з: 30.11.12 Подякував: 91 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 00:27 clientage написав: IMPRINTER написав: ...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней... ...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней...

У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.

Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентофф

А вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентоффА вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ

не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе. не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе. ol_zy

Повідомлень: 4436 З нами з: 20.01.15 Подякував: 281 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 01:18 ol_zy написав: clientage написав: IMPRINTER написав: ...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней... ...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней...

У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.

Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентофф

А вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентоффА вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ

не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе. не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе.

Вот казалось бы простор для мысли - дайте как в отп или в алле снимать кредитные за 0, но проценты капать сразу, без входа в грейс, да побольше.

Разумеется честно показывать проценты за наловую линию.

Ведь такие как этот будут рады несказанно и снимать будут, и только минимальный платить, в общем со всех сторон им будет приятно. Вот казалось бы простор для мысли - дайте как в отп или в алле снимать кредитные за 0, но проценты капать сразу, без входа в грейс, да побольше.Разумеется честно показывать проценты за наловую линию.Ведь такие как этот будут рады несказаннои снимать будут, и только минимальный платить, в общем со всех сторон им будет приятно. curiousobro Повідомлень: 1054 З нами з: 21.07.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 120 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 01:32 curiousobro написав: Вот казалось бы простор для мысли - дайте как в отп или в алле снимать кредитные за 0, но проценты капать сразу, без входа в грейс, да побольше.

Разумеется честно показывать проценты за наловую линию.

Ведь такие как этот будут рады несказанно и снимать будут, и только минимальный платить, в общем со всех сторон им будет приятно. Вот казалось бы простор для мысли - дайте как в отп или в алле снимать кредитные за 0, но проценты капать сразу, без входа в грейс, да побольше.Разумеется честно показывать проценты за наловую линию.Ведь такие как этот будут рады несказаннои снимать будут, и только минимальный платить, в общем со всех сторон им будет приятно.

я бы дальше пошел - сделал кредитку без всяких плюшек но с малым процентом.

2% в месяц например.

и посмотрел бы тогда куда больше олени потянулись. ведь аналогов то нет в БСУ.

а их заморок по кэшбэку это уже занятая ниша где они себе место пытаются выгрызть. я бы дальше пошел - сделал кредитку без всяких плюшек но с малым процентом.2% в месяц например.и посмотрел бы тогда куда больше олени потянулись. ведь аналогов то нет в БСУ.а их заморок по кэшбэку это уже занятая ниша где они себе место пытаются выгрызть. mephala Повідомлень: 3167 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 472 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 03:45 Ratatui,

Удивительно,что вообще в Бердянске есть терминалы.





Половину лета семья в Бердянске.

АЗС, аптеки, маркеты (даже маленькие, не говоря о сетевых), кафе/рестораны - везде посы.

Уличная еда, луна парк, ряд пиццерий - нет.

Но это в городе.

А на косе, конечно, и банкомат то только один. И с посами не очень. guntherhouse777 Повідомлень: 3350 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 764765766767 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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