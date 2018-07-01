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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 23:09
Порт написав: Искатель написав: IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.
Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис
Не с "Оазисом", если что
Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?
Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами.
Может кто-то любит на людоедов с крокодилами охотиться.
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Ratatui
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Додано: Пон 02 лип, 2018 00:27
clientage написав: IMPRINTER написав:
...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней...
У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.
Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентофф
А вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ
не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе.
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ol_zy
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Додано: Пон 02 лип, 2018 01:18
ol_zy написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
...число оленей должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНО больше числа свиней...
У Мони такого быть не может по определению, т.к. сам проЭХт алень асилит с трудом, абычный алень даже не сможет заказать карту.
Я вааще думаю, шо проЭХт "Моня" был заточен для выявления ХИ-клиентофф
А вот, шо дальше? Остаться должен хто-то адин: Моня или ХИ
не совсем, когда забирал карту передо мной был типичный олень, которого интересовало снятие налички в банкомате... в итоге карту он взял. Хотя кол-во оленей тут будет явно не достаточное при таком подходе.
Вот казалось бы простор для мысли - дайте как в отп или в алле снимать кредитные за 0, но проценты капать сразу, без входа в грейс, да побольше.
Разумеется честно показывать проценты за наловую линию.
Ведь такие как этот будут рады несказанно
и снимать будут, и только минимальный платить, в общем со всех сторон им будет приятно.
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curiousobro
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Додано: Пон 02 лип, 2018 01:32
curiousobro написав:
Вот казалось бы простор для мысли - дайте как в отп или в алле снимать кредитные за 0, но проценты капать сразу, без входа в грейс, да побольше.
Разумеется честно показывать проценты за наловую линию.
Ведь такие как этот будут рады несказанно
и снимать будут, и только минимальный платить, в общем со всех сторон им будет приятно.
я бы дальше пошел - сделал кредитку без всяких плюшек но с малым процентом.
2% в месяц например.
и посмотрел бы тогда куда больше олени потянулись. ведь аналогов то нет в БСУ.
а их заморок по кэшбэку это уже занятая ниша где они себе место пытаются выгрызть.
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mephala
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Додано: Пон 02 лип, 2018 03:45
Ratatui,
Удивительно,что вообще в Бердянске есть терминалы.
Половину лета семья в Бердянске.
АЗС, аптеки, маркеты (даже маленькие, не говоря о сетевых), кафе/рестораны - везде посы.
Уличная еда, луна парк, ряд пиццерий - нет.
Но это в городе.
А на косе, конечно, и банкомат то только один. И с посами не очень.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 02 лип, 2018 07:20
guntherhouse777 написав:
Ratatui,
Удивительно,что вообще в Бердянске есть терминалы.
Половину лета семья в Бердянске.
АЗС, аптеки, маркеты (даже маленькие, не говоря о сетевых), кафе/рестораны - везде посы.
Уличная еда, луна парк, ряд пиццерий - нет.
Но это в городе.
А на косе, конечно, и банкомат то только один. И с посами не очень.
Вчера заехали на 3й пляж, там вообще мрак, смесь воды и водорослей, причём водорослей больше. Люди выходят из воды, как будто празднуют день нептуна. А на косе классно, удивился, что там цивилизацию построили, развлечения, холодные напитки, беседки, переодевалки, туалеты, даже кормят вкусно в кафешках. Раньше были только море, пахлава и туалет в кустах.
А друзья пошли на 3 дамбу, так там труп увозили. Затонул дед, скорее всего с внуком
Востаннє редагувалось safonovstanislav
в Пон 02 лип, 2018 07:22, всього редагувалось 1 раз.
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safonovstanislav
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Додано: Пон 02 лип, 2018 07:22
Посмотрел, что при оплате в интертопе идёт оплата через портмоне и решил не рисковать, заплатил через Вику.. так что ждём других смелых для проверки категории)
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Alex_ki
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Додано: Пон 02 лип, 2018 07:31
M-Audio написав:
Это да. Со стороны платежных систем было большой ошибкой отдавать на откуп банкам определение класса карты, которые они выпускают для клиента, без каких-либо критериев. Надо было устанавливать привязку к кредитному лимиту. Если банк готов доверить клиенту, определенную сумму - тогда имеет право выдать ему карту определенного класса, а если не нет - пожалуйте в бомжclassic. Думаю, резонные "расценки" должны были быть примерно такими: Gold - $5000, Platinum - $25000, Infinity - $100000.
Класс карты работает только внутри банка. По нему можно только судить, насколько владелец карты ценный клиент для банка, выпустившего карту. К количеству денег и размеру кредитного лимита, класс карты не имеет никакого отношения
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safonovstanislav
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Додано: Пон 02 лип, 2018 07:43
M-Audio написав:
Это да. Со стороны платежных систем было большой ошибкой отдавать на откуп банкам определение класса карты, которые они выпускают для клиента, без каких-либо критериев.
Как с языка сняли
safonovstanislav написав:
Класс карты работает только внутри банка. По нему можно только судить, насколько владелец карты ценный клиент для банка, выпустившего карту.
Я например не уверен, что столь ценен для банка
Но, могу и ошибаться
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justit
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:32
Alex_ki написав:
Посмотрел, что при оплате в интертопе идёт оплата через портмоне и решил не рисковать, заплатил через Вику.. так что ждём других смелых для проверки категории)
тоже акция понравилась? я тоже решил не проверять категорию и заюзал эко
хотя на моне категория активирована но решил не искушать судьбу - все таки не три копейки покупка.
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mephala
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