IMPRINTER написав:wig я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко. Там не все так запушено.
Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис Не с "Оазисом", если что Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?
З досвіду чоловіка (поїздка в травні 2018): карти в Тунісі майже ніде не приймають, навіть якщо є ПОС і наліпка. Тіпа не працює шайтан-машинка. Моня в Туніс їздив, багато подорожував, але за всю поїздку так і не вдалося ним скористатися. Брати тільки нал - краще долари, при цьому коли будете міняти на дінари, обов'язково збережіть квитанцію - зможете поміняти назад на долари, якщо щось залишиться. Ну і офіційно дінари вивозити з країни не можна. Звісно ніхто не перевіряє, але на всяк випадок.
Пару лет назад, посы везде где были работали... Кошелек весь перелапатили (может потому, что в кармане был), но в чемодане никто не искал... Раскидал мелочи в чемодане, мол случайно вывалилось, если что.
safonovstanislav написав: В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.
вот и я о том же
Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.