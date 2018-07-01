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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 765766767768
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:48

  asp написав:
  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:wig
я думаю речь шла о египте, тунисе или марокко.
Там не все так запушено.


Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис :) Не с "Оазисом", если что :) Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?


З досвіду чоловіка (поїздка в травні 2018): карти в Тунісі майже ніде не приймають, навіть якщо є ПОС і наліпка. Тіпа не працює шайтан-машинка. Моня в Туніс їздив, багато подорожував, але за всю поїздку так і не вдалося ним скористатися.
Брати тільки нал - краще долари, при цьому коли будете міняти на дінари, обов'язково збережіть квитанцію - зможете поміняти назад на долари, якщо щось залишиться.
Ну і офіційно дінари вивозити з країни не можна. Звісно ніхто не перевіряє, але на всяк випадок.

Пару лет назад, посы везде где были работали... Кошелек весь перелапатили (может потому, что в кармане был), но в чемодане никто не искал... Раскидал мелочи в чемодане, мол случайно вывалилось, если что.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:49

  safonovstanislav написав:
  justit написав:
  safonovstanislav написав:
В Украине даже platinum бесплатно раздают некоторые банки всем подряд, неговоря уже о картах mastercard world, которые считаются более элитными, чем gold. Только всем пофиг какая картинка у вас на карте.


вот и я о том же

Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.

А надо сначала наливать, а потом платить...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:02

Re: Monobank

  ol_zy написав:А надо сначала наливать, а потом платить...

Не на любой АЗС это возмжно
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 09:12

Re: Monobank

mephala написав:тоже акция понравилась? я тоже решил не проверять категорию и заюзал эко :mrgreen:
хотя на моне категория активирована но решил не искушать судьбу - все таки не три копейки покупка.


Те тапки, что я брал, были и так в акции на -50%, а у меня ещё был промокод от летишопа на 200 грн) решил тоже не рисковать ради на 0.5% большего КБ, пошло с КБ лети и 2 от Вики
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:57

Предлагаю всем уважаемым свинорылам, кто все-таки выбрал категорию "Продукты", привязать карту к Google Pay/Apple Pay и посещать в этом месяце супермаркеты NOVUS:

З Mastercard платити смартфоном — вигідніше.

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Акція діє з 1 по 31 липня 2018 року включно.

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/novus-promo-smartphone.html

Хрю :)
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ramaz
 
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