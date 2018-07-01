Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:42
casper12 написав:
а величина торгового интерч-жа ж завист еще и от магаза?
Т.е. если клиент по к-л обстоятельствам рубит КБ в неправильном магазе (ПОСы не того мерчанта установил), то страдает сам клиент, а не магаз
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clientage
в Пон 02 лип, 2018 11:42, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:42
maxim2014 написав: casper12
интересно... именно выплаченный или насчитанный? А то с таким подходом - страшо выводить
у розумінні банка, виплачений це коли кб відобразився на вашому бонусному рахунку. імхо
casper12
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:47
clientage написав: ramaz написав:
на картку лояльності NOVUS.
А как у Новуса заполучить НЕСКОЛЬКО карт/допок лояльности к одному экку?
Штрихкод с мабилы они считывать не умеют, а одной карты для моей хрю-фермы мало
А може мона фотку сделать да заламинировать?
У них есть какое-то приложение, которое показывает qr код и на кассе стоит считыватель. По крайней мере в новусе на берковцах и в Буче пользовался
Alex_ki
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Додано: Пон 02 лип, 2018 11:50
casper12 написав:
Странно, видимо тщательно скрывают свои убытки... у меня кэшбэк примерно 3.8 % от оборота и я не попал в 20% свинорылов июня.
Я для них 100% убыточный клиент и попадаю в те 15% со скрина.
Разве что они сортируют 20% по абсолютному убытку (у меня всего 320 грн кб в прошлом месяце)...
Vint
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:07
Ага, в общем нужно просто избегать платить в посах с самыми большими цифрами кешбека, наверняка эти 3% "счастливчиков" отъявленные киноманы и книгоманы
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Stringer
в Пон 02 лип, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:10
clientage написав:
а величина торгового интерч-жа ж завист еще и от магаза?
Т.е. если клиент по к-л обстоятельствам рубит КБ в неправильном магазе (ПОСы не того мерчанта установил), то страдает сам клиент, а не магаз
Вряд ли - там разве что от объема может зависеть
Stringer
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:19
Ужас, с Вами невозможно сохранить интригу. Тунис
Не с "Оазисом", если что
Сказали, карты в каждом втором сарае принимают. Хочу понять, чем выгоднее - Уни Приватовской или Моней?[/quote]
Какая там интрига. Просто север Африки, за исключением Ливии, более менее приемлем для европейского туризма. Всё, что южнее Сахеля - дикое поле с людоедами и крокодилами.[/quote]
Может кто-то любит на людоедов с крокодилами охотиться.
[/quote]
Такие кто-то карты используют редко.
Порт
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:23
ramaz написав:
Предлагаю всем уважаемым свинорылам, кто все-таки выбрал категорию "Продукты", привязать карту к Google Pay/Apple Pay и посещать в этом месяце супермаркеты NOVUS:
З Mastercard платити смартфоном — вигідніше. Платіть смартфоном з Mastercard у мережі супермаркетів NOVUS — отримуйте в п'ять разів більше балів на картку лояльності NOVUS. Акція діє з 1 по 31 липня 2018 року включно. https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/novus-promo-smartphone.html
Хрю
Попытался добавить карту в Wallet айфона- выдаёт ошибку эмитент Карты не поддерживает Apple Pay
Muzzy
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:23
Vint написав:
Разве что они сортируют 20% по абсолютному убытку (у меня всего 320 грн кб в прошлом месяце)...
ИМХО так и есть. какой им прок от %% соотношения оборота к кэшбэку.
кто само больше их огрел на абсолютное бабло тот и свинорыл.
mephala
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:28
mephala написав: Vint написав:
Разве что они сортируют 20% по абсолютному убытку (у меня всего 320 грн кб в прошлом месяце)...
ИМХО так и есть. какой им прок от %% соотношения оборота к кэшбэку.
кто само больше их огрел на абсолютное бабло тот и свинорыл.
все равно крайне маловероятно, что убыточных клиентов всего 15%
думаю в два-три раза больше по самым скромным прогнозам)
Vint
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