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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 767768769770
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:37

Monobank

  maxim2014 написав:casper12 интересно... именно выплаченный или насчитанный? А то с таким подходом - страшо выводить :D

Начисленных.
В позапрошлом месяц наколядовал почти 500 и не выводил - и был наказан.
В этом мало пользовался из-за полученной Вики - и снова маладца :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57

  BBC написав:
  ol_zy написав:А надо сначала наливать, а потом платить...

Не на любой АЗС это возмжно

То есть существуют АЗС где налить "до полного" невозможно?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:06

  Flamingo написав:
  BBC написав:
  ol_zy написав:А надо сначала наливать, а потом платить...

Не на любой АЗС это возмжно

То есть существуют АЗС где налить "до полного" невозможно?

есть такие, но ток перед как налить грозная тётя спрашивает: ви как платить будите?! Мона попробовать в ответ чото и пробурчать нечленораздельное, но потом ток на себя пеняйте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 767768769770
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