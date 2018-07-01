Начисленных.
В позапрошлом месяц наколядовал почти 500 и не выводил - и был наказан.
В этом мало пользовался из-за полученной Вики - и снова маладца
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:37
Monobank
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:06
есть такие, но ток перед как налить грозная тётя спрашивает: ви как платить будите?! Мона попробовать в ответ чото и пробурчать нечленораздельное, но потом ток на себя пеняйте
... делайте хоть что-нибудь!
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