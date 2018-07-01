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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:37
maxim2014 написав:casper12
интересно... именно выплаченный или насчитанный? А то с таким подходом - страшо выводить
Начисленных.
В позапрошлом месяц наколядовал почти 500 и не выводил - и был наказан.
В этом мало пользовался из-за полученной Вики - и снова маладца
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curiousobro
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:57
BBC написав: ol_zy написав:
А надо сначала наливать, а потом платить...
Не на любой АЗС это возмжно
То есть существуют АЗС где налить "до полного" невозможно?
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Flamingo
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:06
Flamingo написав: BBC написав: ol_zy написав:
А надо сначала наливать, а потом платить...
Не на любой АЗС это возмжно
То есть существуют АЗС где налить "до полного" невозможно?
есть такие, но ток перед как налить грозная тётя спрашивает: ви как платить будити?! Мона попробовать в ответ чото и пробурчать нечленораздельное, но потом ток на себя пеняйте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:09
Грозная тетя и на ОККО спрашивает) потом видимо идёт сканирование внешних признаков платёжеспособности)
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Alex_ki
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:21
curiousobro написав: maxim2014 написав:casper12
интересно... именно выплаченный или насчитанный? А то с таким подходом - страшо выводить
Начисленных.
В позапрошлом месяц наколядовал почти 500 и не выводил - и был наказан.
В этом мало пользовался из-за полученной Вики - и снова маладца
Ничего личного, просто глюки + бизнес. В аналогичной ситуации месяц назад, даже после вывода близкого к максимальному КБ за май никаких санкций на июнь не наблюдал, а сейчас, при более скромном июньском гешефте (до 300 грн) уже послан вместе с другими СР в аптеку) А у тёщи наколядовано за май-июнь аж 80 грн, и она тоже готовится обновлять аптечки. Совпадение? Не думаю)))... что Моня применяет нквд-блокчейн "родственник ̶в̶р̶а̶г̶а̶ ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ СР"
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:34
ol_zy написав:
Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.
А надо сначала наливать, а потом платить...
Я всегда так делаю. Только это никак не поможет оплатить картой, если терминал не работает. При мне, как раз в тот раз, человек в грузовик сначала залил 80 литров, а потом ему сказали, что картой он не заплатит. Очень ругался, что ему придётся теперь выложить всю наличку, которая нужна была в другом месте
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safonovstanislav
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:41
safonovstanislav написав:
При мне, как раз в тот раз, человек в грузовик сначала залил 80 литров, а потом ему сказали, что картой он не заплатит. Очень ругался, что ему придётся теперь выложить всю наличку, которая нужна была в другом месте
Где-то когда-то читал, что такая ситуация - проблема АЗС, а не водителя. Что тот спокойно сказал, что заедет когда терминал заработает и расплатится. И действительно заехал... Что АЗС ему сделает?
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Vorlon
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:44
Vorlon написав:
Что АЗС ему сделает?
паспорт в залог заберёт
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 02 лип, 2018 13:48
Vorlon написав: safonovstanislav написав:
При мне, как раз в тот раз, человек в грузовик сначала залил 80 литров, а потом ему сказали, что картой он не заплатит. Очень ругался, что ему придётся теперь выложить всю наличку, которая нужна была в другом месте
Где-то когда-то читал, что такая ситуация - проблема АЗС, а не водителя. Что тот спокойно сказал, что заедет когда терминал заработает и расплатится. И действительно заехал... Что АЗС ему сделает?
у меня тоже была похожая ситуация на ОККО: заправили до полного, а картой расплатиться не смог, из-за каких-то проблем между ОККО и РБА, так девочка на АЗС свои деньги типа положила и просила ей завезти потом деньги, ну я на потом не стал откладывать перебросил ей на её приватовскую карту деньги...
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velvet
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