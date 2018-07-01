Додано: Пон 02 лип, 2018 13:34

ol_zy написав: Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.

А надо сначала наливать, а потом платить... А надо сначала наливать, а потом платить...

Я всегда так делаю. Только это никак не поможет оплатить картой, если терминал не работает. При мне, как раз в тот раз, человек в грузовик сначала залил 80 литров, а потом ему сказали, что картой он не заплатит. Очень ругался, что ему придётся теперь выложить всю наличку, которая нужна была в другом месте