|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:40
в этом месяце похоже моня будет использоватся у меня только для покупок до 200 гр в магазинах с 3% кб и АЗС, все что выше 200 гр - Б5 тазика, наливают больше и чистыми.
-
yoggik
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 07.12.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 17:51
Господа, здесь величина кэшбэка чистыми? (2% и 5%)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 17:53
Алексей77 написав:Господа, здесь величина кэшбэка чистыми? (2% и 5%)
брудними
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:05
BBC написав: ol_zy написав:
А надо сначала наливать, а потом платить...
Не на любой АЗС это возмжно
не встречал нигде где бы отказались полный бак залить, но не более чем 1000 (своя цифра) типа что раньше наступит... мол на карте больше нет, но в бак может столько не влезть.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12
Alex_ki написав:
Грозная тетя и на ОККО спрашивает) потом видимо идёт сканирование внешних признаков платёжеспособности)
На одной з/п постоянно спрашиваю картой или как, т.к. им это надо выбрать до начала процесса, один раз провтыкал, что картой, потом минут 5 пыхтел пока не наколдовал оплату картой.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:14
safonovstanislav написав: ol_zy написав:
Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.
А надо сначала наливать, а потом платить...
Я всегда так делаю. Только это никак не поможет оплатить картой, если терминал не работает. При мне, как раз в тот раз, человек в грузовик сначала залил 80 литров, а потом ему сказали, что картой он не заплатит. Очень ругался, что ему придётся теперь выложить всю наличку, которая нужна была в другом месте
хм, а у меня налички никогда нет столько
могу оставить номер телефона, как заработает подъеду и оплачу.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 19:16
нет паспорта с собой и телефон только кнопочный старый...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4442
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|