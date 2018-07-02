RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 768769770771
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:40

в этом месяце похоже моня будет использоватся у меня только для покупок до 200 гр в магазинах с 3% кб и АЗС, все что выше 200 гр - Б5 тазика, наливают больше и чистыми.
yoggik
 
Повідомлень: 132
З нами з: 07.12.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:51

Re: Monobank

Господа, здесь величина кэшбэка чистыми? (2% и 5%)
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 04.12.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:53

Re: Monobank

Алексей77 написав:Господа, здесь величина кэшбэка чистыми? (2% и 5%)
брудними
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 745
З нами з: 24.12.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:05

  BBC написав:
  ol_zy написав:А надо сначала наливать, а потом платить...

Не на любой АЗС это возмжно

не встречал нигде где бы отказались полный бак залить, но не более чем 1000 (своя цифра) типа что раньше наступит... мол на карте больше нет, но в бак может столько не влезть.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4442
З нами з: 20.01.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:12

  Alex_ki написав:Грозная тетя и на ОККО спрашивает) потом видимо идёт сканирование внешних признаков платёжеспособности)

На одной з/п постоянно спрашиваю картой или как, т.к. им это надо выбрать до начала процесса, один раз провтыкал, что картой, потом минут 5 пыхтел пока не наколдовал оплату картой.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4442
З нами з: 20.01.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:14

  safonovstanislav написав:
  ol_zy написав:
Самый простой пример. Сегодня на выезде из Бердянска, на заправке терминал за несколько попыток долго думает и выдаёт "нет связи". И будь у вас хоть бриллиантовая карта с 1 000 000 000 000 денег на счету, не нальёт никто в вашу машину ни капли бензина. А вот наличка - решает.

А надо сначала наливать, а потом платить...

Я всегда так делаю. Только это никак не поможет оплатить картой, если терминал не работает. При мне, как раз в тот раз, человек в грузовик сначала залил 80 литров, а потом ему сказали, что картой он не заплатит. Очень ругался, что ему придётся теперь выложить всю наличку, которая нужна была в другом месте

хм, а у меня налички никогда нет столько ;) могу оставить номер телефона, как заработает подъеду и оплачу.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4442
З нами з: 20.01.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:16

  clientage написав:
  Vorlon написав:Что АЗС ему сделает?

паспорт в залог заберёт :mrgreen: :mrgreen:

нет паспорта с собой и телефон только кнопочный старый...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4442
З нами з: 20.01.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 768769770771
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, safonovstanislav, wig, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7706)
02.07.2018 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.