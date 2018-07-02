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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:44
Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)
У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти
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tor10491
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Додано: Вів 03 лип, 2018 07:12
tor10491
покупки так же проводятся через день.
кстати есть способы закинуть деньги на карту аллы день в день
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mephala
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Додано: Вів 03 лип, 2018 07:17
tor10491 написав:
Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)
У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти
да моня как и примат сделал учет по дате авторизации - типа чтоб оленей не вводиь в оману - для этого и выписку сделал оленью с минимум информации о транзакции. например понять операции в хоолде или списана невозможно вообще. банк ориентирован на оленей и от этого все отталкиевается.
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