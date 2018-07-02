Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)
У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти
tor10491 написав:Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)
У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти
да моня как и примат сделал учет по дате авторизации - типа чтоб оленей не вводиь в оману - для этого и выписку сделал оленью с минимум информации о транзакции. например понять операции в хоолде или списана невозможно вообще. банк ориентирован на оленей и от этого все отталкиевается.
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