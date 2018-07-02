RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 769770771772
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:44

Re: Monobank

Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)

У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти :D
tor10491
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.02.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:12

tor10491
покупки так же проводятся через день.
кстати есть способы закинуть деньги на карту аллы день в день
mephala
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 07.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:17

  tor10491 написав:Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)

У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти :D


да моня как и примат сделал учет по дате авторизации - типа чтоб оленей не вводиь в оману - для этого и выписку сделал оленью с минимум информации о транзакции. например понять операции в хоолде или списана невозможно вообще. банк ориентирован на оленей и от этого все отталкиевается.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34464
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5472 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:11

Re: Monobank

прям зООпарк , то олени то свинорылы ))))
babka_v_kedax
 
Повідомлень: 35
З нами з: 21.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34

tor10491
Алла всегда ищет спонсоров :)
anikola13
 
Повідомлень: 440
З нами з: 08.02.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:17

  Muzzy написав:
  ramaz написав:Предлагаю всем уважаемым свинорылам, кто все-таки выбрал категорию "Продукты", привязать карту к Google Pay/Apple Pay и посещать в этом месяце супермаркеты NOVUS:

З Mastercard платити смартфоном — вигідніше.

Платіть смартфоном з Mastercard у мережі супермаркетів NOVUS — отримуйте в п'ять разів більше балів на картку лояльності NOVUS.

Акція діє з 1 по 31 липня 2018 року включно.

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/novus-promo-smartphone.html

Хрю :)

Попытался добавить карту в Wallet айфона- выдаёт ошибку эмитент Карты не поддерживает Apple Pay

Моно только Google Pay поддерживает.
JIEKJIEPK
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 769770771772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, imlex, wolt450, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.