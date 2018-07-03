Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)
У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти
tor10491 написав:Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)
У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти
да моня как и примат сделал учет по дате авторизации - типа чтоб оленей не вводиь в оману - для этого и выписку сделал оленью с минимум информации о транзакции. например понять операции в хоолде или списана невозможно вообще. банк ориентирован на оленей и от этого все отталкиевается.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Такс... Похоже подловил Моню на мелком воровстве. Привязывал новую карту к амазону. Они сняли $1. Курс в приложении сегодня целый день 26,30. Моня списывает 26,31. Я в сапорт мол так и так. Говорят что в приложении курс не настоящий показывается а информативный и вообще в правилах есть пункт 4.3.17:
4.3.17. Для виконання безготівкових переказів клієнта в валюті, відмінній від валюти рахунку клієнта, Банк має право купувати / продавати іноземну валюту на МВРУ від імені і за дорученням клієнта (за курсом МВРУ для операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком, може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Виникла внаслідок цього курсова різниця не може бути предметом претензії з боку клієнта.
Но я ж не перевод совершаю, а оплату... Так и говорю, а мне в ответ мол курс в приложении чисто информативный и может отличаться и вообще там происходит округление до одной копейки. Попросил показать пункт правил, в котором это указано - долгие поиски и просьба подождать... В итоге сказали что ищут и пропали.
Вопрос к местным спецам: я правильно понимаю что они не правы, или все-таки я что-то упустил?
Дело как бы не в одной копейке, а в общем подходе к вопросу. Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции. А еще есть какие-то округления до одной копейки. Только откуда они берутся при сумме ровно в $1 - непонятно.
В основном меню (где профиль и курсы доллар/евро) округление происходит в меньшую сторону.
Если нажать на курсы валют, то можно перейти в блок обмена валют, где будет виден курс с точностью до 4 знаков после запятой. Вот он и есть реальный курс валют, а так как округление по всем правилам выполняется как (например, 26,294 округляется до 26.29, а 26,3061 до 26.31), то Ваши 26.31 могли быть просто некорректным округлением на основном экране, на который Вы ориентировались.
Следует руководствоваться курсом в детальном меню обмена валют.
В основном меню (где профиль и курсы доллар/евро) округление происходит в меньшую сторону. Следует руководствоваться курсом в детальном меню обмена валют.
Так і є. Точніше в тому, що в головному меню відображаються курси без округлення, просто 2 знаки після коми. А в детальному реальний курс по якому і відбувається обмін валюти. З десятка валютних транзакцій курс завжди співпадав із вказаним в розділі курсів валют.