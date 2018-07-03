Додано: Вів 03 лип, 2018 17:02

4.3.17. Для виконання безготівкових переказів клієнта в валюті, відмінній від валюти рахунку клієнта,

Банк має право купувати / продавати іноземну валюту на МВРУ від імені і за дорученням клієнта (за

курсом МВРУ для операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів,

комісій і вартості наданих послуг. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком,

може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Виникла внаслідок цього курсова різниця не

може бути предметом претензії з боку клієнта.

Такс... Похоже подловил Моню на мелком воровстве. Привязывал новую карту к амазону. Они сняли $1. Курс в приложении сегодня целый день 26,30. Моня списывает 26,31. Я в сапорт мол так и так. Говорят что в приложении курс не настоящий показывается а информативный и вообще в правилах есть пункт 4.3.17:Но я ж не перевод совершаю, а оплату... Так и говорю, а мне в ответ мол курс в приложении чисто информативный и может отличаться и вообще там происходит округление до одной копейки.Попросил показать пункт правил, в котором это указано - долгие поиски и просьба подождать... В итоге сказали что ищут и пропали.Вопрос к местным спецам: я правильно понимаю что они не правы, или все-таки я что-то упустил?Дело как бы не в одной копейке, а в общем подходе к вопросу. Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции. А еще есть какие-то округления до одной копейки. Только откуда они берутся при сумме ровно в $1 - непонятно.ну и хотелось бы камент оффпреда