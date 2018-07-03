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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773>
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:44

Re: Monobank

Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)

У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти :D
tor10491
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:12

tor10491
покупки так же проводятся через день.
кстати есть способы закинуть деньги на карту аллы день в день
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:17

  tor10491 написав:Это только у Монобанка операции клиенту зачисляются по дате/времени совершения операции? Например, купил в магазине в 23:50 последнего дня месяца, оно засчиталось в этот месяц. Гасишь в 23:50 последнего числа месяца, и оно реально гасится в этот же день. (за это им большой плюс)

У Аллы, например, в тех. поддержке говорят, что лучше за 2-3 дня гасить кредит, чтобы наверняка провелось, и за эти 23 дня ничего нового не тратить, а то проводка на новое погашение может не успеть пройти :D


да моня как и примат сделал учет по дате авторизации - типа чтоб оленей не вводиь в оману - для этого и выписку сделал оленью с минимум информации о транзакции. например понять операции в хоолде или списана невозможно вообще. банк ориентирован на оленей и от этого все отталкиевается.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:11

Re: Monobank

прям зООпарк , то олени то свинорылы ))))
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34

tor10491
Алла всегда ищет спонсоров :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:17

  Muzzy написав:
  ramaz написав:Предлагаю всем уважаемым свинорылам, кто все-таки выбрал категорию "Продукты", привязать карту к Google Pay/Apple Pay и посещать в этом месяце супермаркеты NOVUS:

З Mastercard платити смартфоном — вигідніше.

Платіть смартфоном з Mastercard у мережі супермаркетів NOVUS — отримуйте в п'ять разів більше балів на картку лояльності NOVUS.

Акція діє з 1 по 31 липня 2018 року включно.

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consumers/offers-promotions/novus-promo-smartphone.html

Хрю :)

Попытался добавить карту в Wallet айфона- выдаёт ошибку эмитент Карты не поддерживает Apple Pay

Моно только Google Pay поддерживает.
JIEKJIEPK
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:02

Re: Monobank

Такс... Похоже подловил Моню на мелком воровстве. Привязывал новую карту к амазону. Они сняли $1. Курс в приложении сегодня целый день 26,30. Моня списывает 26,31. Я в сапорт мол так и так. Говорят что в приложении курс не настоящий показывается а информативный и вообще в правилах есть пункт 4.3.17:
4.3.17. Для виконання безготівкових переказів клієнта в валюті, відмінній від валюти рахунку клієнта,
Банк має право купувати / продавати іноземну валюту на МВРУ від імені і за дорученням клієнта (за
курсом МВРУ для операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів,
комісій і вартості наданих послуг. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком,
може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Виникла внаслідок цього курсова різниця не
може бути предметом претензії з боку клієнта.

Но я ж не перевод совершаю, а оплату... Так и говорю, а мне в ответ мол курс в приложении чисто информативный и может отличаться и вообще там происходит округление до одной копейки.
Попросил показать пункт правил, в котором это указано - долгие поиски и просьба подождать... В итоге сказали что ищут и пропали.

Вопрос к местным спецам: я правильно понимаю что они не правы, или все-таки я что-то упустил?

Дело как бы не в одной копейке, а в общем подходе к вопросу. Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции. А еще есть какие-то округления до одной копейки. Только откуда они берутся при сумме ровно в $1 - непонятно.

ну и хотелось бы камент оффпреда
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:51

maxim2014

Я не офпред, но сделаю предположение.

Думаю, что причина в округлениях.

В основном меню (где профиль и курсы доллар/евро) округление происходит в меньшую сторону.

Если нажать на курсы валют, то можно перейти в блок обмена валют, где будет виден курс с точностью до 4 знаков после запятой. Вот он и есть реальный курс валют, а так как округление по всем правилам выполняется как (например, 26,294 округляется до 26.29, а 26,3061 до 26.31), то Ваши 26.31 могли быть просто некорректным округлением на основном экране, на который Вы ориентировались.

Следует руководствоваться курсом в детальном меню обмена валют.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:03

Re: Monobank

inflew написав:Думаю, что причина в округлениях.

В основном меню (где профиль и курсы доллар/евро) округление происходит в меньшую сторону.
Следует руководствоваться курсом в детальном меню обмена валют.

Так і є. Точніше в тому, що в головному меню відображаються курси без округлення, просто 2 знаки після коми. А в детальному реальний курс по якому і відбувається обмін валюти. З десятка валютних транзакцій курс завжди співпадав із вказаним в розділі курсів валют.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:34

  maxim2014 написав:Такс... Похоже подловил Моню на мелком воровстве. Привязывал новую карту к амазону. Они сняли $1. Курс в приложении сегодня целый день 26,30. Моня списывает 26,31. Я в сапорт мол так и так. Говорят что в приложении курс не настоящий показывается а информативный и вообще в правилах есть пункт 4.3.17:
4.3.17. Для виконання безготівкових переказів клієнта в валюті, відмінній від валюти рахунку клієнта,
Банк має право купувати / продавати іноземну валюту на МВРУ від імені і за дорученням клієнта (за
курсом МВРУ для операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів,
комісій і вартості наданих послуг. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком,
може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Виникла внаслідок цього курсова різниця не
може бути предметом претензії з боку клієнта.

Но я ж не перевод совершаю, а оплату... Так и говорю, а мне в ответ мол курс в приложении чисто информативный и может отличаться и вообще там происходит округление до одной копейки.
Попросил показать пункт правил, в котором это указано - долгие поиски и просьба подождать... В итоге сказали что ищут и пропали.

Вопрос к местным спецам: я правильно понимаю что они не правы, или все-таки я что-то упустил?

Дело как бы не в одной копейке, а в общем подходе к вопросу. Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции. А еще есть какие-то округления до одной копейки. Только откуда они берутся при сумме ровно в $1 - непонятно.

ну и хотелось бы камент оффпреда


Да, действительно, в меню "Еще" курс обнуляется до 2-х знаков, если открыть меню курсов там будет курс указан полностью. На данный момент курс продажи доллара - 26.3061 грн, поэтому и курс при списании был 26.31 грн.
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