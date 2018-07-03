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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 770771772773
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:03

Monobank

monobank_ua написав:
  maxim2014 написав:Такс... Похоже подловил Моню на мелком воровстве. Привязывал новую карту к амазону. Они сняли $1. Курс в приложении сегодня целый день 26,30. Моня списывает 26,31. Я в сапорт мол так и так. Говорят что в приложении курс не настоящий показывается а информативный и вообще в правилах есть пункт 4.3.17:
4.3.17. Для виконання безготівкових переказів клієнта в валюті, відмінній від валюти рахунку клієнта,
Банк має право купувати / продавати іноземну валюту на МВРУ від імені і за дорученням клієнта (за
курсом МВРУ для операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів,
комісій і вартості наданих послуг. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком,
може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Виникла внаслідок цього курсова різниця не
може бути предметом претензії з боку клієнта.

Но я ж не перевод совершаю, а оплату... Так и говорю, а мне в ответ мол курс в приложении чисто информативный и может отличаться и вообще там происходит округление до одной копейки.
Попросил показать пункт правил, в котором это указано - долгие поиски и просьба подождать... В итоге сказали что ищут и пропали.

Вопрос к местным спецам: я правильно понимаю что они не правы, или все-таки я что-то упустил?

Дело как бы не в одной копейке, а в общем подходе к вопросу. Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции. А еще есть какие-то округления до одной копейки. Только откуда они берутся при сумме ровно в $1 - непонятно.

ну и хотелось бы камент оффпреда


Да, действительно, в меню "Еще" курс обнуляется до 2-х знаков, если открыть меню курсов там будет курс указан полностью. На данный момент курс продажи доллара - 26.3061 грн, поэтому и курс при списании был 26.31 грн.

Не важно в каком меню я смотрю курс. В деталях операции я вижу 26.3100, и никак даже не 26.3099
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Востаннє редагувалось maxim2014 в Вів 03 лип, 2018 19:22, всього редагувалось 2 разів.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:09

Re: Monobank

То-есть имеем следующее:
1) «на главной» отображается некорректный курс (без учета двух последних знаков)
2) в деталях операции отображается некорректный курс.

ЗЫ а импринтер ещё на выписку жаловался, мол на болванов ориентирована %)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:24

Re: Monobank

  maxim2014 написав:Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции

Так всегда было, я даже на это перестал обращать внимание, все равно отбрехаются. Вы бы еще попробовали в еврозоне за день оплатить раз 10 карточкой в магазине - ни одного одинакового курса в выписке не будет.
Poleg
 
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  #<1 ... 770771772773
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