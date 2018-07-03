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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 770771772773 Додано: Вів 03 лип, 2018 19:03 Monobank monobank_ua написав: maxim2014 написав: Такс... Похоже подловил Моню на мелком воровстве. Привязывал новую карту к амазону. Они сняли $1. Курс в приложении сегодня целый день 26,30. Моня списывает 26,31. Я в сапорт мол так и так. Говорят что в приложении курс не настоящий показывается а информативный и вообще в правилах есть пункт 4.3.17:

4.3.17. Для виконання безготівкових переказів клієнта в валюті, відмінній від валюти рахунку клієнта,

Банк має право купувати / продавати іноземну валюту на МВРУ від імені і за дорученням клієнта (за

курсом МВРУ для операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів,

комісій і вартості наданих послуг. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком,

може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Виникла внаслідок цього курсова різниця не

може бути предметом претензії з боку клієнта.

Но я ж не перевод совершаю, а оплату... Так и говорю, а мне в ответ мол курс в приложении чисто информативный и может отличаться и вообще там происходит округление до одной копейки.

Попросил показать пункт правил, в котором это указано - долгие поиски и просьба подождать... В итоге сказали что ищут и пропали.



Вопрос к местным спецам: я правильно понимаю что они не правы, или все-таки я что-то упустил?



Дело как бы не в одной копейке, а в общем подходе к вопросу. Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции. А еще есть какие-то округления до одной копейки. Только откуда они берутся при сумме ровно в $1 - непонятно.



ну и хотелось бы камент оффпреда Такс... Похоже подловил Моню на мелком воровстве. Привязывал новую карту к амазону. Они сняли $1. Курс в приложении сегодня целый день 26,30. Моня списывает 26,31. Я в сапорт мол так и так. Говорят что в приложении курс не настоящий показывается а информативный и вообще в правилах есть пункт 4.3.17:Но я ж не перевод совершаю, а оплату... Так и говорю, а мне в ответ мол курс в приложении чисто информативный и может отличаться и вообще там происходит округление до одной копейки.Попросил показать пункт правил, в котором это указано - долгие поиски и просьба подождать... В итоге сказали что ищут и пропали.Вопрос к местным спецам: я правильно понимаю что они не правы, или все-таки я что-то упустил?Дело как бы не в одной копейке, а в общем подходе к вопросу. Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции. А еще есть какие-то округления до одной копейки. Только откуда они берутся при сумме ровно в $1 - непонятно.ну и хотелось бы камент оффпреда



Да, действительно, в меню "Еще" курс обнуляется до 2-х знаков, если открыть меню курсов там будет курс указан полностью. На данный момент курс продажи доллара - 26.3061 грн, поэтому и курс при списании был 26.31 грн. Да, действительно, в меню "Еще" курс обнуляется до 2-х знаков, если открыть меню курсов там будет курс указан полностью. На данный момент курс продажи доллара - 26.3061 грн, поэтому и курс при списании был 26.31 грн.

Не важно в каком меню я смотрю курс. В деталях операции я вижу 26.3100, и никак даже не 26.3099

Не важно в каком меню я смотрю курс. В деталях операции я вижу 26.3100, и никак даже не 26.3099 Востаннє редагувалось maxim2014 в Вів 03 лип, 2018 19:22, всього редагувалось 2 разів. maxim2014 Повідомлень: 1256 З нами з: 19.09.14 Подякував: 145 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 19:09 Re: Monobank То-есть имеем следующее:

1) «на главной» отображается некорректный курс (без учета двух последних знаков)

2) в деталях операции отображается некорректный курс.



ЗЫ а импринтер ещё на выписку жаловался, мол на болванов ориентирована %) maxim2014 Повідомлень: 1256 З нами з: 19.09.14 Подякував: 145 раз. Подякували: 108 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 21:24 Re: Monobank maxim2014 написав: Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции

Так всегда было, я даже на это перестал обращать внимание, все равно отбрехаются. Вы бы еще попробовали в еврозоне за день оплатить раз 10 карточкой в магазине - ни одного одинакового курса в выписке не будет. Так всегда было, я даже на это перестал обращать внимание, все равно отбрехаются. Вы бы еще попробовали в еврозоне за день оплатить раз 10 карточкой в магазине - ни одного одинакового курса в выписке не будет. Poleg Повідомлень: 196 З нами з: 23.03.12 Подякував: 25 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 22:44 maxim2014 написав: То-есть имеем следующее:

1) «на главной» отображается некорректный курс (без учета двух последних знаков)

2) в деталях операции отображается некорректный курс.



ЗЫ а импринтер ещё на выписку жаловался, мол на болванов ориентирована %) То-есть имеем следующее:1) «на главной» отображается некорректный курс (без учета двух последних знаков)2) в деталях операции отображается некорректный курс.ЗЫ а импринтер ещё на выписку жаловался, мол на болванов ориентирована %)



Чудесную выписку сделал моня. Раньше была справка из жека. Чудесную выписку сделал моня. Раньше была справка из жека. Ratatui

Повідомлень: 5903 З нами з: 30.11.12 Подякував: 91 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лип, 2018 23:33 Re: Monobank Poleg написав: maxim2014 написав: Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции Оказывается тот курс, что видно в приложении совсем не обязан совпадать с реальным курсом по которому проводят операции

Так всегда было, я даже на это перестал обращать внимание, все равно отбрехаются. Вы бы еще попробовали в еврозоне за день оплатить раз 10 карточкой в магазине - ни одного одинакового курса в выписке не будет. Так всегда было, я даже на это перестал обращать внимание, все равно отбрехаются. Вы бы еще попробовали в еврозоне за день оплатить раз 10 карточкой в магазине - ни одного одинакового курса в выписке не будет.

Кстати действительно... меньше месяца назад. 2 оплаты в одной торговой точке в одном терминале с разницей в 1 минуту. Курс отличается на 5 десятитысячных евро.



От же жулики... ждём офф комментарий от представителя. Кстати действительно... меньше месяца назад. 2 оплаты в одной торговой точке в одном терминале с разницей в 1 минуту. Курс отличается на 5 десятитысячных евро.От же жулики... ждём офф комментарий от представителя. maxim2014 Повідомлень: 1256 З нами з: 19.09.14 Подякував: 145 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 770771772773 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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