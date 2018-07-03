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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:03

Re: Monobank

Итак жалуются, что в минусах, куда уж ещё и чистыми делать.. ну или сделают вместо 5 грязных 3 чистыми)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:09

Re: Monobank

Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:12

  Bambula написав:Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?

Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 771772773774
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