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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:03
Re: Monobank
Итак жалуются, что в минусах, куда уж ещё и чистыми делать.. ну или сделают вместо 5 грязных 3 чистыми)
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:09
Re: Monobank
Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:12
Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу
... делайте хоть что-нибудь!
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