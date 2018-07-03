RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775>
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:03

Re: Monobank

Итак жалуются, что в минусах, куда уж ещё и чистыми делать.. ну или сделают вместо 5 грязных 3 чистыми)
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:09

Re: Monobank

Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
Bambula
 
Повідомлень: 257
З нами з: 19.09.12
Подякував: 172 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:12

  Bambula написав:Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?

Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:20

Re: Monobank

Я тоже купил талон и пошел пешком
Выбрал обувь, а купил её Викой
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:22

Моня-дебетка -- это прекрасно!! 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24816
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:23

  Bambula написав:Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?


і мені так насипали, хоча вроді і не свинорилив :(
лишив кеш на екзотику, відновив дружбу з Ідеєю :)
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 19.04.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:47

Re: Monobank

  Alex_ki написав:жалуются, что в минусах

Якщо бізнес в мінусах він закривається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24930
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:15

  мандарин написав:Вопрос, кто расплачивался картой в новой поште, к какой категории относится терминал?
k

Платил 23 мая - отнеслось к категории "прочее"
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 11.06.15
Подякував: 456 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:19

  мандарин написав:Вопрос, кто расплачивался картой в новой поште, к какой категории относится терминал?

Надіслано від мого SM-J710F, використовуючи Tapatalk

писало в приложении прочее. и значек новой почті рисовало
andreyiskra
 
Повідомлень: 534
З нами з: 28.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:25

  clientage написав:
  Bambula написав:Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?

Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу :mrgreen:

А шо, все желуди пожрали? :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6250
З нами з: 03.11.08
Подякував: 349 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 772773774775>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer, Квесторе_поверніться і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57579)
04.07.2018 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.