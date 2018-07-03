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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 12:03
Итак жалуются, что в минусах, куда уж ещё и чистыми делать.. ну или сделают вместо 5 грязных 3 чистыми)
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Alex_ki
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:09
Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
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Bambula
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:12
Bambula написав:
Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу
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clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:20
Я тоже купил талон и пошел пешком
Выбрал обувь, а купил её Викой
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Alex_ki
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:22
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:23
Bambula написав:
Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
і мені так насипали, хоча вроді і не свинорилив
лишив кеш на екзотику, відновив дружбу з Ідеєю
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:47
Alex_ki написав:
жалуются, что в минусах
Якщо бізнес в мінусах він закривається.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:15
мандарин написав:
Вопрос, кто расплачивался картой в новой поште, к какой категории относится терминал?
k
Платил 23 мая - отнеслось к категории "прочее"
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:19
мандарин написав:
Вопрос, кто расплачивался картой в новой поште, к какой категории относится терминал?
Надіслано від мого SM-J710F, використовуючи Tapatalk
писало в приложении прочее. и значек новой почті рисовало
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:25
clientage написав: Bambula написав:
Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу
А шо, все желуди пожрали?
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