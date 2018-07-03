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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:31
Квесторе_поверніться написав: Alex_ki написав:
жалуются, что в минусах
Якщо бізнес в мінусах він закривається.
Ещё не вечер (с)
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