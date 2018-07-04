Ещё не вечер (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:31
Re: Monobank
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:52
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:18
Re: Monobank
[censored]
Востаннє редагувалось alex_2013 в Сер 04 лип, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:20
Re: Monobank
Главное, чтобы билеты были без штрафа 100 евро за отмену
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