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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 772773774775
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:31

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:жалуются, что в минусах

Якщо бізнес в мінусах він закривається.
Ещё не вечер (с)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:52

  clientage написав:у свинорылов 1% на продукты

Не, у свинорылов - как раз 2% на продукты.
Бо они моню не юзают ваще, нет уже рыбы в этом пруду
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:18

Re: Monobank

[censored]
Востаннє редагувалось alex_2013 в Сер 04 лип, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:20

Re: Monobank

Главное, чтобы билеты были без штрафа 100 евро за отмену
Alex_ki
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  #<1 ... 772773774775
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