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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 773774775776>
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:31

Re: Monobank

Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:жалуются, что в минусах

Якщо бізнес в мінусах він закривається.
Ещё не вечер (с)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:52

  clientage написав:у свинорылов 1% на продукты

Не, у свинорылов - как раз 2% на продукты.
Бо они моню не юзают ваще, нет уже рыбы в этом пруду
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:18

Re: Monobank

[censored]
Востаннє редагувалось alex_2013 в Сер 04 лип, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:20

Re: Monobank

...
Востаннє редагувалось Alex_ki в Сер 04 лип, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:40

Re: Monobank

Я то же пока не выбрал. Жалко кормильцев :)
clientage написав:
  Bambula написав:Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?

Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу :mrgreen:
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:22

Інкогніто
ага, непривычно так, запускаешь моно, а у тебя там на конец 4го дня еще ни одной операции... Интересно, позвонит кто нибудь из поддержки или смс пришлют?!?
я бы на их месте уже начинал волноваться... Это ж надо, сами себе сократили число активных карт!

с такими % кешбека в этом месяце будет моно отдыхать :lol:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:52

  clientage написав:
  Bambula написав:Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?

Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу :mrgreen:

Ну... А красота и здоровье?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:44

guntherhouse777
Товарищ видимо в Еву не ходит, тем более в аптеки и другие учреждения здравоохранения ни-ни :?

Lost
У меня 8 операций уже - семь по 5% и одна по 20%. Альтернативы Моно по этим операциям в других банках нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:50

  Vorlon написав:guntherhouse777
Товарищ видимо в Еву не ходит, тем более в аптеки и другие учреждения здравоохранения ни-ни :?

Lost
У меня 8 операций уже - семь по 5% и одна по 20%. Альтернативы Моно по этим операциям в других банках нет.


Любитель кино :) ?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 20:53

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:Ну... А красота и здоровье?

У Симы 5% без кролячего. Хотя кредитные чуток выравнивают позицию :)
Хай Моня 10% сделает на Аптеки на постоянной основе. Вот будет тада заместо Пипки, там 10% было усегда! Я знаю -- камсамалисты могут по аптекам подсобить :lol: :lol:
И наклейку хай сделают с раненым/перебинтованым котэ -- отето им в тему будит :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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