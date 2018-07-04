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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:31
Квесторе_поверніться написав: Alex_ki написав:
жалуются, что в минусах
Якщо бізнес в мінусах він закривається.
Ещё не вечер (с)
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Додано: Сер 04 лип, 2018 16:52
clientage написав:
у свинорылов 1% на продукты
Не, у свинорылов - как раз 2% на продукты.
Бо они моню не юзают ваще, нет уже рыбы в этом пруду
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:18
[censored]
Востаннє редагувалось alex_2013
в Сер 04 лип, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 17:20
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Востаннє редагувалось Alex_ki
в Сер 04 лип, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 18:40
Я то же пока не выбрал. Жалко кормильцев
clientage написав: Bambula написав:
Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу
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Інкогніто
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:22
Інкогніто
ага, непривычно так, запускаешь моно, а у тебя там на конец 4го дня еще ни одной операции... Интересно, позвонит кто нибудь из поддержки или смс пришлют?!?
я бы на их месте уже начинал волноваться... Это ж надо, сами себе сократили число активных карт!
с такими % кешбека в этом месяце будет моно отдыхать
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Lost
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Додано: Сер 04 лип, 2018 19:52
clientage написав: Bambula написав:
Це у всіх цього місяця лише 2% на продукти, чи мені знову за свинорильство відсоток порізали?
Не обольщайтесь, у свинорылов 1% на продукты,... и прошлогодние жолуди нашару.
Я решил вааще категории КБ не выбирать.
Отакой мой привет Моне-жлобу
Ну... А красота и здоровье?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:44
guntherhouse777
Товарищ видимо в Еву не ходит, тем более в аптеки и другие учреждения здравоохранения ни-ни Lost
У меня 8 операций уже - семь по 5% и одна по 20%. Альтернативы Моно по этим операциям в других банках нет.
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Vorlon
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:50
Vorlon написав:guntherhouse777
Товарищ видимо в Еву не ходит, тем более в аптеки и другие учреждения здравоохранения ни-ни Lost
У меня 8 операций уже - семь по 5% и одна по 20%. Альтернативы Моно по этим операциям в других банках нет.
Любитель кино
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Amid
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Додано: Сер 04 лип, 2018 20:53
guntherhouse777 написав:
Ну... А красота и здоровье?
У Симы 5% без кролячего. Хотя кредитные чуток выравнивают позицию
Хай Моня 10% сделает на Аптеки на постоянной основе. Вот будет тада заместо Пипки, там 10% было усегда! Я знаю -- камсамалисты могут по аптекам подсобить
И наклейку хай сделают с раненым/перебинтованым котэ -- отето им в тему будит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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