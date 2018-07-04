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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 21:21
Vorlon написав:guntherhouse777
Товарищ видимо в Еву не ходит, тем более в аптеки и другие учреждения здравоохранения ни-ни Lost
У меня 8 операций уже - семь по 5% и одна по 20%. Альтернативы Моно по этим операциям в других банках нет.
ева это будет красота и медицина?
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:24
andreyiskra написав:
ева это будет красота и медицина?
Конечно!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:26
Спасибо. Не зря выбрал. Да и выбирать особо не с чего было.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:26
clientage написав:
У Симы 5% без кролячего
BIN:423297 - 7%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 04 лип, 2018 21:44
... делайте хоть что-нибудь!
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